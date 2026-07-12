Albanie : le gouvernement justifie 4 millions d’euros pour sauver le concert controversé de Kanye West

Le Premier ministre albanais Edi Rama a défendu mercredi la décision de son gouvernement de débloquer 4 millions d’euros afin de permettre la tenue d’un concert du rappeur américain Kanye West, également connu sous le nom de Ye. Cette décision a suscité une vive polémique en Albanie, provoquant des manifestations et des appels à la démission du chef du gouvernement.

Le concert est prévu le 11 juillet dans les environs de Tirana, où un stade temporaire a été spécialement construit pour accueillir l’événement. Selon Edi Rama, cette aide financière de dernière minute visait à éviter une annulation qui aurait porté atteinte à l’image du pays auprès des milliers de visiteurs attendus.

Dans un message publié sur Facebook, le Premier ministre a expliqué que près de 25 000 spectateurs venus de 80 pays avaient déjà acheté leurs billets. « Nous avons débloqué 4 millions d’euros à la dernière minute pour éviter de mettre l’Albanie dans l’embarras aux yeux de près de 25 000 visiteurs étrangers », a-t-il déclaré, estimant qu’une annulation aurait eu des conséquences importantes sur la réputation internationale du pays.

La venue de Kanye West demeure toutefois particulièrement controversée. L’artiste a été interdit de se produire dans plusieurs pays européens cet été à la suite de déclarations comprenant des éloges d’Adolf Hitler ainsi que de contenus comportant des images nazies, ce qui a alimenté les critiques contre la décision des autorités albanaises de soutenir financièrement l’événement.

Malgré la contestation, le gouvernement maintient sa position et entend assurer le bon déroulement du concert. L’affaire continue d’alimenter le débat public en Albanie, où de nombreux opposants dénoncent à la fois le coût de l’opération et le choix de soutenir un artiste au cœur de multiples controverses.