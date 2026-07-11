Tusk annonce un mémorial pour les victimes du massacre de Volhynie

Le Premier ministre polonais Donald Tusk a annoncé samedi la création d’un mémorial national dédié aux victimes de ce qu’il a qualifié de « génocide commis par les nationalistes ukrainiens » durant la Seconde Guerre mondiale. L’annonce intervient le jour de la commémoration du massacre de Volhynie, qui empoisonne depuis des décennies les relations entre Varsovie et Kiev.

Le Premier ministre polonais Donald Tusk a annoncé samedi la création d’un mémorial national dédié aux victimes de ce qu’il a qualifié de « génocide commis par les nationalistes ukrainiens » durant la Seconde Guerre mondiale. L’annonce intervient le jour de la commémoration du massacre de Volhynie, qui empoisonne depuis des décennies les relations entre Varsovie et Kiev.

Le 11 juillet, date anniversaire des massacres de Volhynie, Donald Tusk a pris la parole lors de cérémonies commémoratives organisées à Varsovie et dans plusieurs villes polonaises. La Pologne estime qu’environ 100 000 Polonais de souche ont été tués entre 1943 et 1945 par l’Armée insurrectionnelle ukrainienne (UPA) dans ce territoire alors sous occupation allemande, aujourd’hui connu sous le nom de Volyn et rattaché à l’Ukraine.

« La vérité est notre devoir envers les victimes, mais aussi un moyen de surmonter un passé douloureux pour un avenir meilleur », a déclaré le chef du gouvernement polonais. Il a ajouté que « la mémoire ne peut pas être au service de la haine » et que « la réponse au nationalisme ne peut pas être davantage de nationalisme ». Tusk a également exhorté l’Ukraine à « embrasser cette vérité » si elle souhaitait un jour rejoindre l’Union européenne.

La question de l’UPA divise profondément les deux pays. En Ukraine, cette organisation est largement perçue comme un mouvement de résistance ayant combattu pour l’indépendance nationale, aussi bien contre l’armée soviétique que contre l’Allemagne nazie et les autorités polonaises.

La tension diplomatique entre Varsovie et Kiev s’est encore accentuée le mois dernier, lorsque le président polonais Karol Nawrocki a retiré à Volodymyr Zelensky la plus haute distinction d’État polonaise. La décision faisait suite au choix du président ukrainien de donner le nom de l’UPA à une unité militaire ukrainienne. Nawrocki a précisé que cette mesure n’affecterait pas le soutien de la Pologne à l’Ukraine face à l’invasion russe lancée en 2022. En réponse, trois anciens présidents ukrainiens ont renvoyé leur propre distinction polonaise, l’Aigle blanc, en signe de solidarité avec Zelensky.

Dans une adresse vidéo diffusée samedi soir, Zelensky a indiqué que « des représentants de l’État ukrainien ont participé à des prières communes avec des représentants de l’État polonais » dans les deux pays pour commémorer les victimes de Volyn. Il a affirmé que l’Ukraine faisait « sa part pour établir honnêtement les faits sur les personnes tuées durant ces années ». Le président ukrainien a conclu en rappelant que les deux nations font face à « une menace commune et mortelle pour notre indépendance », désignant la Russie.