Algérie–Mali : Alger rouvre son espace aérien et relance le dialogue diplomatique

L’Algérie a rouvert, à compter de vendredi, l’ensemble de son espace aérien aux vols en provenance et à destination du Mali, marquant un important geste d’apaisement dans les relations entre les deux pays. L’information a été rapportée par les médias d’État algériens, plus d’un an après une grave crise diplomatique ayant conduit à la fermeture réciproque de leurs espaces aériens.

Cette décision met fin aux restrictions imposées en avril 2025, lorsque Alger avait annoncé la fermeture de son espace aérien aux appareils maliens. À l’époque, les autorités algériennes affirmaient que leur armée avait abattu un drone de surveillance malien après une violation de l’espace aérien national. Bamako avait contesté cette version, soutenant que le drone s’était écrasé sur le territoire malien.

Dans un autre signe de détente, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a également ordonné, samedi matin, le retour de l’ambassadeur d’Algérie à Bamako. Le diplomate avait été rappelé pour consultations en avril 2025 au plus fort de la crise diplomatique entre les deux voisins.

La réouverture de l’espace aérien et le rétablissement de la représentation diplomatique témoignent d’une volonté de normaliser les relations entre Alger et Bamako après plusieurs mois de fortes tensions. Aucune précision n’a toutefois été donnée sur les discussions ayant conduit à cette évolution ni sur les éventuels accords conclus entre les deux gouvernements.

Ces annonces interviennent dans un contexte où les relations entre les deux pays restent suivies de près en raison des enjeux sécuritaires au Sahel. La reprise des liaisons aériennes et le retour de l’ambassadeur pourraient ouvrir la voie à un réchauffement progressif des relations bilatérales.