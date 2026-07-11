Incendies en Espagne : au moins 12 morts à Almería, les pompiers lancent la contre-offensive

Les pompiers espagnols ont entamé samedi une offensive pour tenter de maîtriser le violent incendie de forêt qui ravage la province d’Almería, dans le sud-est de l’Espagne. Alimenté par des vents soutenus, le feu a déjà fait au moins 12 morts et huit blessés, tandis que plusieurs villages ont été évacués par précaution au cours de la nuit.

L’incendie s’est propagé à une vitesse fulgurante vendredi dans les montagnes situées près de Bédar, au nord de Los Gallardos, piégeant plusieurs personnes qui tentaient de fuir les flammes. Les autorités ont également signalé la disparition officielle de sept personnes, alors que les opérations de recherche se poursuivent dans une zone toujours jugée dangereuse.

Antonio Sanz, responsable des situations d’urgence en Andalousie, a indiqué que les équipes de secours étaient jusqu’à présent contraintes de mener des opérations défensives afin d’empêcher la progression du brasier. Il a toutefois expliqué que les conditions permettaient désormais de passer à une phase d’attaque directe contre l’incendie. Les pompiers sont notamment parvenus à empêcher les flammes de franchir une autoroute en direction des villes côtières plus densément peuplées.

Les douze corps retrouvés près de la zone boisée où le feu s’est déclaré ont fait l’objet d’autopsies. Des prélèvements ont été transférés à Madrid afin de permettre leur identification, les autorités précisant qu’il est encore impossible de confirmer l’identité, l’âge ou le sexe des victimes. Selon les premières informations, la plupart seraient de nationalité britannique et belge, ainsi qu’un ressortissant espagnol.

Huit personnes ont également été blessées, dont quatre grièvement, et restent hospitalisées à Séville. Alors que les secours poursuivent leur intervention sur un incendie toujours qualifié de « complexe », les autorités redoutent un bilan humain plus lourd si les personnes portées disparues ne sont pas retrouvées rapidement.