L’Angola franchit un cap : le yuan chinois rejoint les devises autorisées pour les réserves bancaires

L’Angola a décidé d’autoriser les banques du pays à utiliser le yuan chinois pour satisfaire à leurs obligations de réserves auprès de la banque centrale, une mesure qui renforce la place de la monnaie chinoise dans le système financier angolais. Jusqu’à présent, seules le dollar américain, l’euro et le rand sud-africain figuraient parmi les devises autorisées.

La Banque nationale d’Angola a officialisé cette décision dans une directive datée du 2 juillet et publiée jeudi sur son site internet. Les réserves obligatoires correspondent aux fonds que les établissements bancaires doivent conserver auprès de la banque centrale afin de garantir la stabilité financière et de préserver la liquidité du système bancaire.

Cette évolution intervient alors que le yuan gagne progressivement en importance sur le continent africain. La Chine est aujourd’hui le principal partenaire commercial de l’Afrique et l’un de ses plus importants bailleurs de fonds pour les projets d’infrastructures, ce qui favorise l’utilisation croissante de sa monnaie dans les échanges économiques.

Si le dollar américain demeure de loin la principale devise utilisée pour les réserves de change et le commerce international, de nombreux pays émergents cherchent à réduire leur dépendance à la monnaie américaine. Cette tendance s’explique notamment par les préoccupations liées aux sanctions des États-Unis, aux coûts des transactions internationales et aux évolutions de l’équilibre économique mondial.

L’Angola entretient des relations économiques étroites avec la Chine. Le pays d’Afrique australe est un important fournisseur de pétrole brut pour Pékin, tandis que la Chine lui a accordé, au fil des années, plusieurs milliards de dollars de prêts destinés au financement de projets d’infrastructures. L’intégration du yuan aux réserves obligatoires des banques angolaises illustre ainsi le renforcement des liens économiques et financiers entre les deux pays.