Meurtre d’Ann Widdecombe : la police britannique libère un suspect et poursuit son enquête

La police britannique a annoncé samedi la libération d’un homme de 26 ans arrêté dans le cadre de l’enquête sur le meurtre de l’ancienne ministre et députée conservatrice Ann Widdecombe. Les enquêteurs ont précisé que cet homme n’était désormais plus considéré comme suspect dans cette affaire.

Dans un communiqué, le commissaire adjoint Matt Longman, de la police du Devon et des Cornouailles, a indiqué que l’identification des responsables restait la priorité des enquêteurs.

« Notre enquête pour meurtre n’en est qu’à ses débuts, mais elle progresse à un rythme important. Nous mobilisons tous les moyens nécessaires pour établir précisément les circonstances des faits », a déclaré le responsable policier.

Jeudi, les services de secours avaient alerté la police après la découverte d’Ann Widdecombe à son domicile situé dans une zone rurale du sud-ouest de l’Angleterre. Âgée de 78 ans, l’ancienne ministre a été retrouvée morte avec de graves blessures, conduisant les autorités à ouvrir une enquête pour meurtre.

Figure marquante de la politique britannique, Ann Widdecombe s’était fait connaître au sein du Parti conservateur avant de rejoindre le Parti du Brexit. Elle était également réputée pour ses prises de position tranchées sur les questions d’immigration, de justice et de société. L’enquête se poursuit afin de déterminer les circonstances exactes de sa mort et d’identifier le ou les auteurs des faits.