Perquisitions au Conseil départemental des Bouches-du-Rhône pour soupçons de favoritisme

Le Parquet national financier a mené des perquisitions le 30 juin au département et à la métropole Aix-Marseille-Provence. L’enquête vise l’organisation du sommet Europe-Afrique.

Le département des Bouches-du-Rhône et la métropole Aix-Marseille-Provence ont fait l’objet de perquisitions le 30 juin dernier. Ces opérations, menées par le Parquet national financier, s’inscrivent dans une enquête portant sur des soupçons de favoritisme et de corruption. Les enquêteurs financiers concentrent leurs investigations sur les modalités de financement et d’organisation du sommet Europe-Afrique, un événement porté par les journaux La Tribune et La Tribune Afrique.

Des financements publics sous la loupe

Les magistrats cherchent à établir si les conditions d’attribution des financements publics ont respecté les règles de transparence. L’examen porte sur les flux financiers entre les collectivités territoriales et les organisateurs privés de ce rendez-vous international.

Cette affaire intervient deux mois après les perquisitions menées à l’Élysée en mai dernier, également conduites par le PNF. À l’époque, les enquêteurs s’intéressaient aux marchés publics des cérémonies de panthéonisation et au rôle de la société Shortcut Events. Ces deux dossiers distincts témoignent de la vigilance accrue des autorités judiciaires sur l’attribution des marchés publics liés aux grands événements institutionnels.