Noyades : 131 morts en France depuis le 19 juin, la ministre des Sports appelle à la vigilance

Le nombre de décès par noyade continue d’augmenter en France. Depuis le 19 juin, 131 personnes ont perdu la vie, a annoncé vendredi la ministre des Sports, Marina Ferrari. Ce nouveau bilan intervient dans un contexte de fortes chaleurs qui favorisent la multiplication des baignades, parfois dans des conditions dangereuses.

La ministre a appelé à une vigilance renforcée, soulignant que 55 % des décès sont survenus dans des zones de baignade non surveillées ou interdites. Elle a également précisé que 20 % des noyades mortelles ont eu lieu dans des espaces privés, notamment des piscines.

Les jeunes et les seniors particulièrement touchés

Selon Marina Ferrari, les moins de 18 ans figurent parmi les principales victimes, en particulier lors de baignades dans des sites non surveillés. Les personnes de plus de 60 ans représentent également une part importante des décès, principalement dans les piscines privées.

Le précédent bilan, communiqué la semaine dernière, faisait état de 90 morts depuis le 19 juin. La hausse observée en quelques jours illustre les risques liés à la période estivale et aux épisodes de canicule.

Les autorités renforcent les messages de prévention

Face à cette situation, le gouvernement insiste sur le respect des consignes de sécurité et recommande de privilégier les zones de baignade surveillées, de ne jamais laisser les enfants sans surveillance et de redoubler de prudence lors des fortes chaleurs.

Si ce bilan reste, à ce stade, inférieur à celui de l’été 2025, qui avait enregistré 409 décès par noyade, les autorités craignent que le nombre de victimes continue d’augmenter au cours des prochaines semaines.