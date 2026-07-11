SOCIÉTÉ Religions

La synagogue d’Elbeuf sauvée de la mérule grâce à un don exceptionnel

11 juillet 2026 1 minute de lecture PAR Radouan Kourak

Un monument historique menacé par un champignon dévastateur retrouve une seconde vie grâce à la générosité d’une fondation philanthropique.

La synagogue d'Elbeuf sauvée de la mérule grâce à un don exceptionnel
La synagogue d'Elbeuf sauvée de la mérule grâce à un don exceptionnel

La synagogue d’Elbeuf, monument historique de Seine-Maritime, échappe à la destruction. La Fondation du patrimoine a annoncé le 8 juillet qu’une fondation philanthropique avait effectué un don exceptionnel pour sauver l’édifice attaqué par la mérule. Ce champignon lignivore, découvert dans les planchers et la charpente en plein chantier de restauration, avait provoqué un surcoût de 350 000 euros qui menaçait d’interrompre les travaux.

Un champignon dévastateur stoppé à temps

Le champignon était apparu en 2025, alors que la restauration du bâtiment battait son plein. La découverte avait contraint les responsables du projet à revoir entièrement leur budget. Le chantier de réhabilitation peut désormais reprendre grâce aux donations publiques et privées qui se sont succédé ces dernières semaines. L’ampleur du soutien témoigne de l’attachement de nombreux donateurs à ce patrimoine religieux normand.

Ce sauvetage in extremis permet de préserver un édifice dont la valeur architecturale dépasse largement les frontières de l’agglomération rouennaise. Les travaux de traitement de la mérule et de consolidation des structures endommagées vont pouvoir se poursuivre dans les mois à venir.

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Radouan Kourak

Radouan Kourak

Journaliste et entrepreneur, Radouan Kourak est passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de télévision. Il mène en parallèle plusieurs projets entrepreneuriaux dans les médias, les affaires publiques et l’immobilier, avec une approche orientée résultats et développement.

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