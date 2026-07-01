La Fraternité Saint-Pie X défie Rome en nommant quatre nouveaux évêques

La Fraternité Saint-Pie X a procédé mercredi, en Suisse, à la consécration de quatre nouveaux évêques malgré l’opposition affichée du Vatican. Organisée devant plusieurs milliers de fidèles venus de différents pays, cette cérémonie s’est tenue en dépit des appels du pape Léon XIV, qui avait exhorté la communauté traditionaliste à renoncer à cette initiative.

Le Vatican considère ces consécrations comme un « acte schismatique ». En passant outre l’autorité du Saint-Siège, les quatre nouveaux évêques (deux Français, un Américain et un Suisse) s’exposent à une excommunication, tout comme les deux évêques qui ont procédé à leur consécration.

Une rupture persistante avec l’Église catholique

Fondée en 1970 à Ecône par l’archevêque français Marcel Lefebvre, la Fraternité Saint-Pie X conteste les réformes issues du concile Vatican II. Elle demeure attachée à une lecture stricte de la doctrine catholique et à la célébration de la messe tridentine en latin, selon les usages antérieurs aux grandes réformes liturgiques des années 1960.

Cette nouvelle crise illustre l’impasse persistante entre Rome et la Fraternité, malgré plusieurs décennies de tentatives de rapprochement. Le Vatican estime que ces consécrations constituent une remise en cause directe de son autorité, tandis que la communauté traditionaliste affirme agir pour assurer sa continuité et préserver sa vision de la tradition catholique.