Malgré l’appel du pape Léon XIV, un groupe catholique dissident ordonne quatre évêques en Suisse

La Fraternité sacerdotale Saint-Pie-X a ordonné mercredi quatre nouveaux évêques à Écône, dans le sud-ouest de la Suisse, malgré un appel du pape Léon XIV à renoncer à cette initiative. Cette consécration est considérée par le Vatican comme un défi direct à l’autorité pontificale.

Des milliers de fidèles se sont rassemblés dans le hameau alpin d’Écône pour assister à la cérémonie, organisée deux jours seulement après une lettre personnelle du souverain pontife adressée à Davide Pagliarani.

Dans ce courrier, le pape avait exhorté les responsables du mouvement à abandonner leur projet. « Je vous en supplie et vous le demande de tout mon cœur : s’il vous plaît, faites demi-tour ! », avait-il écrit, qualifiant cette consécration d’« acte schismatique ».

Selon le droit canonique de l’Église catholique, seul le pape est habilité à autoriser la consécration de nouveaux évêques. Cette règle vise à préserver la continuité de la succession apostolique et l’unité de l’Église.

Le Vatican avait averti en amont que ces ordinations entraîneraient une excommunication automatique. En vertu du droit de l’Église, une consécration épiscopale réalisée sans le consentement du pape expose aussi bien l’évêque qui confère l’ordination que les nouveaux évêques consacrés à cette sanction canonique. Cette nouvelle crise ravive les tensions persistantes entre le Saint-Siège et la Fraternité Saint-Pie-X, attachée à la célébration de la messe traditionnelle en latin.