Le Vatican ferme la porte aux sermons prononcés par des femmes ou des laïcs lors de la messe

Le Vatican a rejeté une proposition visant à autoriser les femmes et les laïcs à prononcer des sermons pendant la messe catholique, réaffirmant une règle traditionnelle selon laquelle cette fonction est réservée aux prêtres et aux diacres ordonnés. Cette décision a été annoncée mardi par le Dicastère pour le culte divin et la discipline des sacrements.

Dans son communiqué, le Vatican a indiqué que « la discipline actuelle ne peut être dispensée », mettant fin aux espoirs de certains évêques allemands qui souhaitaient élargir la pratique de la prédication. Selon la doctrine actuelle, l’homélie, c’est-à-dire le sermon prononcé durant la messe, fait partie intégrante de la fonction sacerdotale.

La Conférence des évêques allemands avait demandé plus tôt cette année que des laïcs puissent également prendre la parole lors des homélies, estimant que de nombreux fidèles, y compris des femmes, possèdent les compétences nécessaires pour commenter les lectures bibliques et transmettre leur message spirituel.

Cette demande s’inscrivait dans un débat plus large au sein de l’Église catholique, où plusieurs responsables, notamment en Europe et aux États-Unis, plaident pour une plus grande participation des laïcs dans certaines fonctions liturgiques. Ils mettent en avant le manque de prêtres dans certaines régions et le désir de rendre les célébrations plus inclusives.

Le Vatican a toutefois rappelé que la prédication pendant la messe n’est pas seulement une règle disciplinaire, mais qu’elle découle de la nature même de la liturgie catholique. Selon la doctrine de l’Église, le prêtre agit « in persona Christi », c’est-à-dire en la personne du Christ, ce qui fonde cette exclusivité dans la proclamation de l’homélie.

Cette décision confirme donc la position traditionnelle du Saint-Siège sur un sujet qui continue de susciter des débats internes au sein de l’Église catholique mondiale, forte de plus d’un milliard de fidèles.