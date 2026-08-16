Hawaï : l’ouragan Lala provoque des pluies torrentielles et d’importantes coupures de courant

L’ouragan Lala touche Hawaï, provoquant des pluies torrentielles et des rafales jusqu'à 120 km/h, entraînant des coupures d'électricité pour plus de 40 000 foyers. Une alerte à l’ouragan est en vigueur sur la Grande île, où des inondations et glissements de terrain sont redoutés. L'état d'urgence est déclaré pour faciliter les secours.

L’ouragan Lala frappe Hawaï avec des pluies intenses et des vents violents, faisant craindre des inondations et des coulées de boue particulièrement dangereuses. Le phénomène s’est renforcé samedi pour atteindre la catégorie 1, avec des rafales pouvant atteindre 120 km/h. Avant même son arrivée complète sur l’archipel, plus de 40 000 foyers avaient déjà été privés d’électricité en raison des premières bourrasques. Les autorités suivent avec une attention particulière la situation sur la Grande île, où résident environ 210 000 personnes.

Une alerte à l’ouragan a été déclenchée dans le comté d’Hawaï, qui couvre la Grande île, tandis qu’une alerte à la tempête tropicale concerne Maui, Molokai, Kahoolawe, Lanai, Oahu, Kauai et Niihau. Les prévisionnistes attendent entre 25 et 50 centimètres de précipitations sur la Grande île, avec des cumuls susceptibles de dépasser localement 60 centimètres. Le Centre national des ouragans des États-Unis redoute des crues soudaines, des glissements de terrain et des coulées de boue potentiellement mortelles, notamment dans les secteurs escarpés.

L’état d’urgence proclamé dans l’archipel

Le gouverneur Josh Green avait proclamé l’état d’urgence dès jeudi afin de faciliter la mobilisation des secours et de rendre rapidement disponibles les moyens nécessaires en cas de destructions. Il a demandé aux habitants de sécuriser leur logement, de préparer des réserves essentielles, de vérifier leur plan d’urgence familial et de suivre exclusivement les consignes diffusées par les autorités. De fortes bandes pluvieuses avaient déjà atteint les côtes samedi après-midi, alors que la population se préparait à une possible dégradation supplémentaire des conditions météorologiques.

L’arrivée d’un ouragan à Hawaï reste un événement rare. Si Lala touche directement terre, il deviendrait seulement le troisième ouragan recensé à atteindre l’archipel dans l’histoire moderne, après Dot en 1959 et Iniki en 1992, qui avait causé six morts et plusieurs milliards de dollars de dégâts. La saison cyclonique pourrait être particulièrement active cette année sous l’effet d’un puissant phénomène El Niño, qui réchauffe les eaux du Pacifique équatorial. Les scientifiques rappellent également que le changement climatique favorise l’intensification de nombreux événements météorologiques extrêmes.