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Agriculture : Sébastien Lecornu annonce de nouvelles aides dans le budget 2027

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Agriculture : Sébastien Lecornu annonce de nouvelles aides dans le budget 2027
Agriculture : Sébastien Lecornu annonce de nouvelles aides dans le budget 2027

Sébastien Lecornu promet d’intégrer au projet de budget pour 2027 plusieurs mesures de soutien et d’investissement en faveur de l’agriculture. Dans une lettre ouverte adressée aux agriculteurs, le Premier ministre confirme également les aides destinées aux élevages et aux cultures touchés par la sécheresse.

Le projet de loi de finances, attendu à la fin du mois de septembre, devrait notamment comporter un mécanisme de suramortissement fiscal pour les investissements agricoles. Le gouvernement souhaite aussi financer les équipements hydrauliques, accompagner l’adaptation au changement climatique et préserver la compétitivité des différentes filières.

Une réponse immédiate face à la sécheresse

Dans l’attente du prochain budget, des enveloppes ciblées seront confiées aux préfets pour soutenir la trésorerie des exploitations et permettre la reprise de la production. Le dispositif public d’indemnisation des pertes doit également recevoir des financements supplémentaires, tandis que les exploitations les plus fragiles pourront bénéficier d’allègements de taxe foncière et de cotisations sociales.

Ces annonces interviennent après la validation de l’essentiel de la loi d’urgence agricole par le Conseil constitutionnel. Sébastien Lecornu promet une promulgation rapide du texte, mais l’adoption des prochaines mesures demeure incertaine en raison de l’absence de majorité gouvernementale à l’Assemblée nationale. Le Premier ministre appelle donc les parlementaires à prendre leurs responsabilités lors de l’examen du budget.

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