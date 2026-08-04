Gironde : la gigantesque ferme de saumons à 280 millions d’euros finalement autorisée

La préfecture de la Gironde a donné son feu vert au projet controversé de ferme de saumons porté par Pure Salmon au Verdon-sur-Mer. L’entreprise prévoit d’investir 280 millions d’euros pour construire une usine sur un terrain de 14 hectares, à l’extrémité de l’estuaire de la Gironde.

Le site doit produire jusqu’à 10 000 tonnes de saumons par an grâce à un système d’élevage en circuit fermé. Pure Salmon promet la création de 400 emplois, un argument économique important pour ce territoire. La préfecture assure que l’autorisation a été délivrée dans un « cadre environnemental strict ».

Les associations redoutent un projet hors norme

Plusieurs organisations locales s’opposent cependant à cette implantation en raison de sa taille et de ses conséquences potentielles sur l’environnement. Elles s’interrogent notamment sur la consommation de ressources, le traitement des eaux et des déchets ainsi que sur les risques associés à l’élevage intensif de milliers de poissons à proximité de l’estuaire.

L’autorisation préfectorale ne devrait donc pas mettre fin à la contestation. Le projet concentre deux ambitions difficiles à concilier : développer une production française de saumons et créer plusieurs centaines d’emplois, tout en protégeant un environnement estuarien particulièrement sensible. Le respect effectif des obligations imposées à Pure Salmon sera désormais déterminant pour juger la viabilité de cette ferme inédite.