Incendies en Gironde : la star japonaise Yoshiki offre 50 000 euros à la France

Yoshiki, figure majeure du rock japonais et cofondateur du groupe X Japan, a promis de verser 50 000 euros à la Croix-Rouge française pour venir en aide aux victimes des incendies. Le musicien décrit l’Europe, et plus particulièrement la France, comme une « seconde patrie ».

Au total, sa fondation doit distribuer 100 000 euros entre les Croix-Rouge française et espagnole. Yoshiki souhaite soutenir les habitants ayant perdu leur logement ainsi que les secours mobilisés contre les flammes. En Gironde, près de 42 000 hectares ont brûlé et environ 224 000 personnes ont dû être déplacées au plus fort de la crise.

Des artistes se mobilisent pour les sinistrés

Guillaume Canet, lui-même évacué préventivement de sa maison au Cap-Ferret, a également appelé le public à soutenir la Croix-Rouge, la Fondation de France et le Secours populaire. Un concert caritatif réunissant notamment Pascal Obispo, Zazie et Renaud serait par ailleurs prévu à Bordeaux à la fin du mois d’août, avec une retransmission sur M6.

Installé à Los Angeles, Yoshiki mène régulièrement des actions philanthropiques par l’intermédiaire de sa fondation. Il avait notamment donné 500 000 dollars après les incendies en Californie et vendu son piano au profit des victimes du séisme de Tohoku en 2011. Le musicien prévoit également une aide équivalente au Japon après le tremblement de terre survenu le 29 juillet dans la préfecture de Kumamoto.