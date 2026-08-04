Légionellose en Suisse : un mort et neuf personnes toujours hospitalisées

Une épidémie de légionellose a contaminé 26 personnes à Bâle, en Suisse. Une victime est décédée, neuf malades restent hospitalisés et l’un d’eux se trouve toujours en soins intensifs. La majorité des cas ont été détectés dans un même quartier, même si plusieurs contaminations isolées sont apparues ailleurs dans la ville.

La légionellose, également appelée maladie du légionnaire, est une infection pulmonaire provoquée par la bactérie « Legionella pneumophila ». Elle se transmet par l’inhalation de fines gouttelettes d’eau contaminée, mais pas directement d’une personne à l’autre. Les symptômes les plus fréquents comprennent la fièvre, une forte toux et des difficultés respiratoires.

Des tours de refroidissement fortement suspectées

Les autorités sanitaires recherchent une ou plusieurs sources communes de contamination. Parmi les dix installations de refroidissement contrôlées à proximité du principal foyer, huit dépassaient les concentrations autorisées en légionelles. Deux tours installées sur le toit d’un immeuble de bureaux contenaient une quantité particulièrement élevée de « Legionella pneumophila » et ont été immédiatement arrêtées.

Les investigations doivent encore confirmer si ces équipements sont directement responsables de l’épidémie. Les habitants présentant des signes de pneumonie sont invités à consulter rapidement un médecin. La proximité de Bâle avec la France et l’Allemagne conduit également les autorités à suivre attentivement l’évolution du foyer, même si aucun risque transfrontalier particulier n’a été signalé à ce stade.