Andy Burnham promet d’être « implacable » face aux traversées en petits bateaux dans la Manche

Andy Burnham a choisi Douvres comme décor pour marteler son engagement à lutter « sans relâche » contre les traversées en petits bateaux. La visite intervient quelques jours après qu’une crise migratoire majeure a éclaté à Ceuta, territoire espagnol en Afrique du Nord, où environ 50 000 personnes ont franchi la frontière en l’espace d’une semaine.

Le Premier ministre britanique a indiqué avoir obtenu des assurances de son homologue espagnol Pedro Sánchez : près de 98 % des migrants entrés à Ceuta auraient depuis été renvoyés au Maroc. Une donnée qu’il a mise en avant pour souligner l’ampleur du phénomène et la nécessité d’une réponse coordonnée.

Burnham a également défendu l’ouverture de « voies sûres » pour les réfugiés, qu’il présente comme un levier indispensable pour démanteler les réseaux de passeurs. Sans ces alternatives légales, a-t-il estimé, les trafiquants continueront d’exploiter la vulnérabilité des personnes en fuite. Le Royaume-Uni doit, selon lui, « reprendre le contrôle » de la situation.