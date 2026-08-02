Islande : 21 militants anti-chasse à la baleine menacés d’expulsion

La police islandaise demande l’expulsion de 21 militants de la Captain Paul Watson Foundation, ainsi qu’une interdiction de revenir dans le pays. Leur navire, le Bandero, a été arraisonné jeudi par les garde-côtes après une opération menée contre le Hvalur 9, l’un des deux derniers baleiniers commerciaux islandais.

Les militants sont soupçonnés d’avoir enfreint le droit international de la mer, mis en danger la sécurité maritime et violé certaines règles relatives aux télécommunications. Les garde-côtes affirment être intervenus à la demande du baleinier, dont l’équipage disait se sentir menacé. Le Bandero aurait également refusé de quitter les eaux territoriales puis d’arrêter ses moteurs.

Trois Français parmi les militants retenus

L’équipage comprend notamment cinq Américains, quatre Brésiliens et trois Français, mais Paul Watson ne se trouvait pas à bord. Tous ont été entendus par la police à Reykjavik. Sa fondation dénonce une rétention dépassant la durée autorisée par la législation islandaise, tandis que les autorités maritimes ont déclaré le Bandero impropre à la navigation.

L’incident intervient alors que l’Islande vient de reprendre la chasse commerciale à la baleine après deux années de suspension liées à sa faible rentabilité. Avec la Norvège et le Japon, elle reste l’un des rares pays à autoriser cette pratique. Une décision sur l’expulsion des militants est attendue la semaine prochaine, quelques mois avant la présentation annoncée d’un projet de loi visant à interdire la chasse à la baleine dans le pays.