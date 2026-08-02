La Grèce affronte des incendies violents près d’Athènes et en Crète

Des vents soufflant jusqu’à 130 kilomètres par heure compliquent la lutte contre un incendie majeur dans la région de Porto Germeno, à 70 kilomètres au nord-ouest d’Athènes. Plus de 300 pompiers sont mobilisés, tandis que des feux ravagent simultanément plusieurs régions du pays.

Le feu a pris vendredi près du village côtier d’Agios Vasileios, dans la région de Viotia, avant de progresser rapidement vers la station balnéaire de Porto Germeno. Les rafales enregistrées samedi par le service météorologique de l’Observatoire national d’Athènes ont atteint 130 km/h, rendant les opérations aériennes partiellement impossibles.

« Le feu a atteint la mer… des habitations ont certainement été endommagées », a déclaré un porte-parole des pompiers. Il a précisé que certains aéronefs avaient dû être redirigés vers un autre foyer dans le Péloponnèse, où les conditions météorologiques étaient plus clémentes.

Theodore Giannaros, météorologue spécialisé dans les incendies et chercheur senior à l’Observatoire national d’Athènes, a qualifié samedi les dégâts dans la zone de Porto Germeno d’« inconcevables ». Le maire de Thèbes, Giorgos Anastasiou, a pour sa part évoqué des « dommages environnementaux énormes » sur la chaîne Open TV.

La brigade des pompiers grecs a placé le pays au niveau d’alerte maximum, signalant un risque particulièrement élevé sur la péninsule de l’Attique et sur l’île d’Eubée, à l’est d’Athènes. Au total, plus de 70 foyers étaient actifs vendredi à travers le pays.

La Crète, île très fréquentée, a également été touchée : environ 5 000 hectares y ont brûlé cette semaine. Trois pompiers ont perdu la vie depuis le début de la vague d’incendies. Plusieurs pays européens font face à des feux comparables cet été, dans un contexte de canicules répétées et de sécheresse persistante.