Incendies : TotalEnergies prend en charge le carburant des pompiers dans toute la France jusqu’au 31 août

TotalEnergies annonce la prise en charge des carburants nécessaires aux services de sapeurs-pompiers mobilisés contre les incendies durant l’été. Le dispositif couvre l’ensemble de la France métropolitaine et concerne la période allant du 1er juillet au 31 août 2026. L’aide vise aussi bien les véhicules terrestres utilisés par les services d’incendie et de secours que les appareils aériens engagés dans la lutte contre les feux de forêt. La mesure s’appliquera donc aux engins déployés sur le terrain, mais également aux Canadair et aux Dash de la Sécurité civile.

Des dons sous forme d’avoirs pour les services de secours

La prise en charge ne prendra pas la forme d’un remboursement individuel effectué directement auprès des pompiers. TotalEnergies accordera des dons sous forme d’avoirs aux services départementaux et nationaux concernés. Ces avoirs permettront aux organismes bénéficiaires d’obtenir ultérieurement du carburant auprès de TotalEnergies. Le dispositif couvrira rétroactivement les dépenses correspondant à la période débutant le 1er juillet, même si l’annonce a été faite le 31 juillet. Pour les véhicules terrestres, le groupe doit prendre contact avec les services départementaux d’incendie et de secours, les SDIS, afin de déterminer les modalités concrètes de l’opération dans chaque département. La partie consacrée aux moyens aériens sera organisée avec la Direction générale de la Sécurité civile et de la gestion des crises, placée sous l’autorité du ministère de l’Intérieur.

Les véhicules terrestres et les avions bombardiers d’eau concernés

Les carburants utilisés par les véhicules de secours, les engins de lutte contre les incendies et les moyens de soutien pourront être couverts par le dispositif. L’aide concernera également les avions bombardiers d’eau. Les Canadair, capables d’écoper directement sur une étendue d’eau avant de larguer leur chargement, et les Dash, utilisés pour transporter et larguer plusieurs tonnes d’eau ou de produit retardant, font partie des appareils expressément cités par TotalEnergies. Depuis le début de l’été, l’entreprise affirme également avoir donné la priorité à l’approvisionnement des services d’incendie et de secours dans les secteurs où la lutte contre les feux se renforçait.

Près de 200 salariés pompiers volontaires libérés

TotalEnergies compte près de 200 sapeurs-pompiers volontaires parmi ses salariés. Le groupe a décidé de permettre à ceux qui le souhaitent de rejoindre les équipes engagées contre les incendies durant l’été. Les collaborateurs concernés seront libérés de leurs obligations professionnelles tout en conservant leur salaire. Les journées consacrées aux opérations de secours ne seront pas retirées de leurs congés. Cette mesure doit faciliter leur disponibilité pendant une période marquée par d’importants besoins humains et matériels dans plusieurs régions françaises. Elle complète la prise en charge du carburant prévue jusqu’au 31 août.