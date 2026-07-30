Mégafeu en Gironde : 42.000 hectares ravagés, le feu reste stabilisé malgré six foyers actifs

L'incendie en Gironde, actif depuis le 22 juillet, a ravagé 42 000 hectares tout en restant stabilisé. Malgré plusieurs foyers surveillés, les sapeurs-pompiers poursuivent leurs efforts pour contenir les départs de feu. Près de 222 000 personnes ont été évacuées préventivement, tandis que la baisse des températures offre un nouvel espoir de contrôle.

L’incendie qui frappe la Gironde depuis le 22 juillet reste « toujours stabilisé » ce jeudi au matin, après une nuit jugée plutôt calme. Le feu n’a pas progressé, mais il n’est toujours pas fixé. Les sapeurs-pompiers poursuivent donc leurs opérations sur l’ensemble de la zone incendiée afin d’empêcher toute nouvelle propagation.

Six foyers particulièrement surveillés pendant la nuit

Six foyers actifs ont été étroitement surveillés et traités durant la nuit. Les opérations se sont notamment concentrées dans le secteur dunaire du Grand Crohot-La Plage, à Lège-Cap-Ferret, ainsi qu’au sud du lac de Lacanau. Les équipes continuent d’arroser les lisières, de refroidir les points chauds et de neutraliser les départs de feu à l’intérieur des 42 000 hectares déjà parcourus par les flammes. Malgré l’absence de progression du brasier, d’innombrables braises restent enfouies dans les sols et les amas de végétation calcinée.

Sept reprises de feu mercredi sous une chaleur écrasante

Mercredi, les pompiers ont dû affronter sept reprises de feu. Trois étaient encore actives dans la soirée, après une journée marquée par des températures dépassant localement les 40°C, des rafales pouvant atteindre 45 km/h et un très faible taux d’humidité. Une reprise particulièrement importante s’est produite au nord de Lanton. Les soldats du feu sont parvenus à contenir les flammes au terme de plusieurs heures de lutte. Malgré ces nouveaux foyers, la surface brûlée n’a pas augmenté pour la troisième journée consécutive.

Un incendie toujours stabilisé, mais pas encore fixé

Le terme « stabilisé » signifie que le front principal ne progresse plus. Il ne signifie pas que l’incendie est maîtrisé ou éteint. Les risques de reprises restent très élevés sur une zone aussi vaste, particulièrement lorsque le vent se lève ou que les températures augmentent. Le traitement complet des lisières et des points chauds doit encore durer plusieurs jours. Le feu pourrait également continuer à couver pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, dans les sols forestiers. Des foyers souterrains peuvent réapparaître longtemps après le passage des flammes. Un chantier de 127 kilomètres de coupes tactiques est presque achevé. Ces bandes privées de végétation doivent empêcher les flammes de retrouver du combustible et limiter le risque d’une nouvelle progression incontrôlée.

126 pompiers blessés depuis le début du mégafeu

La fatigue pèse lourdement sur les équipes engagées depuis plus d’une semaine. Au total, 126 sapeurs-pompiers ont été blessés depuis le début de l’incendie. Des milliers de professionnels, de militaires et de personnels de la Sécurité civile ont été mobilisés, avec l’appui d’importants moyens aériens français et européens. De nombreux habitants et bénévoles participent également au soutien logistique. Ils distribuent de l’eau et des repas, transportent du matériel ou interviennent sur de petits départs de feu sous le contrôle des secours. Avec 42 000 hectares parcourus, l’incendie de Saumos est devenu le plus vaste feu de forêt enregistré en France depuis 1949.

Plus de 222 000 personnes évacuées

Depuis le 22 juillet, environ 222 000 personnes ont été évacuées préventivement dans 24 communes de Gironde. Les autorités ont également fait vider 62 campings accueillant près de 50 000 vacanciers en Gironde et dans les Landes. L’amélioration constatée depuis plusieurs jours a permis à 57 000 habitants de trois communes proches de Bordeaux de regagner leur domicile. D’autres retours pourraient être autorisés progressivement si la météo reste favorable et si aucune nouvelle reprise importante n’est constatée. Les restrictions de circulation restent toutefois nombreuses. L’autoroute A63 demeure coupée entre Bordeaux et Bayonne et le trafic ferroviaire reste fortement perturbé au sud de Bordeaux, à l’exception des liaisons desservant Agen et Toulouse.

Le retour de températures plus basses redonne de l’espoir

La baisse des températures attendue ce jeudi constitue une première amélioration après plusieurs journées caniculaires. La Gironde et les Landes doivent quitter la vigilance orange canicule, ce qui pourrait réduire le risque de nouvelles reprises. Les autorités restent cependant prudentes. La forêt est extrêmement sèche et les milliers de points chauds présents dans la zone brûlée nécessitent une surveillance permanente. La fixation définitive du feu dépendra de l’évolution de la météo et de la capacité des équipes à traiter l’ensemble des foyers résiduels.

De nouveaux incendies dans plusieurs régions françaises

La Gironde n’est pas le seul territoire touché. Dans le Var, l’incendie du massif du Gros Bessillon, qui a parcouru environ 4 500 hectares en huit jours, a été déclaré fixé. Un nouveau feu s’est toutefois déclaré mercredi soir au sud-est de Brignoles, entraînant l’évacuation de plus de 600 personnes après avoir brûlé une centaine d’hectares. Une importante reprise a également été signalée dans la forêt de Fontainebleau, déjà frappée par un incendie de plus de 2 000 hectares au cours du mois de juillet. D’autres feux ont mobilisé les secours en Corse et dans les Hautes-Alpes. Depuis le début de l’année, environ 92 000 hectares ont brûlé en France.