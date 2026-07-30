Glen Hansard, star de Once et oscarisé pour «Falling Slowly», meurt à 56 ans dans un accident de moto

Glen Hansard, musicien et acteur irlandais respecté, meurt tragiquement à 56 ans dans un accident de moto près de Dublin. Reconnu pour son rôle dans le film « Once » et son engagement social, il laisse derrière lui une famille et un héritage musical marquant en Irlande et à l’international.

Le chanteur, musicien et acteur irlandais Glen Hansard est mort mercredi dans un accident de moto survenu près de Dublin. Il avait 56 ans. Son décès brutal provoque une vive émotion en Irlande, où il était considéré comme l’une des grandes figures de la scène musicale nationale.

Un accident à l’aube dans l’ouest de Dublin

L’accident s’est produit peu avant 4h30 sur Lower Road, dans le secteur de Strawberry Beds, à Lucan, à l’ouest de la capitale irlandaise. Glen Hansard circulait seul à moto lorsque, pour une raison encore inconnue, il a quitté la route. Les secours l’ont pris en charge sur place, mais son décès a été constaté peu après. Aucun autre véhicule ne semble avoir été impliqué dans la collision. Les circonstances précises de l’accident doivent désormais être établies par l’enquête. Le musicien avait passé une partie de la soirée dans un pub situé à quelques kilomètres du lieu du drame. Il y assistait régulièrement à des sessions de musique traditionnelle. Il circulait vers l’ouest lorsqu’il a chuté. Un examen de la moto, de la chaussée et des lieux doit être effectué, tandis qu’une autopsie est prévue afin de déterminer précisément les causes de sa mort.

Sa famille « profondément choquée et dévastée »

L’équipe qui représentait Glen Hansard a confirmé sa disparition dans un communiqué publié quelques heures après l’accident. Sa famille s’est dite « profondément choquée et dévastée » par cette mort soudaine. Le chanteur laisse derrière lui son épouse, la poétesse finlandaise Maire Saaritsa, et leur jeune fils Christy, âgé de trois ans. Devenu père à 52 ans, Glen Hansard avait régulièrement expliqué combien cette naissance avait bouleversé sa vie et modifié ses priorités.

De la rue aux plus grandes scènes internationales

Né à Dublin en 1970, Glen Hansard avait quitté l’école très jeune et commencé à chanter dans les rues de la capitale irlandaise à l’adolescence. Avec sa guitare et sa voix immédiatement reconnaissable, il s’était progressivement construit une réputation dans les pubs et sur les trottoirs de Dublin. En 1990, il avait fondé le groupe The Frames, dont il était le chanteur et le guitariste. La formation était devenue l’un des groupes de rock les plus influents d’Irlande, avec plusieurs albums et de nombreuses tournées internationales. Glen Hansard avait également fait ses débuts au cinéma en 1991 dans The Commitments. Il y incarnait Outspan Foster, le guitariste d’un groupe de soul formé dans les quartiers populaires de Dublin. Le succès du film avait permis au jeune musicien de se faire connaître au-delà de l’Irlande.

L’immense succès de Once

Sa carrière avait pris une nouvelle dimension en 2007 avec Once. Dans ce film musical indépendant, Glen Hansard jouait un musicien de rue qui rencontrait une jeune pianiste interprétée par Markéta Irglová. Les deux artistes avaient également composé les chansons du film. Leur titre « Falling Slowly » avait remporté en 2008 l’Oscar de la meilleure chanson originale. Ce morceau était devenu le plus grand succès de Glen Hansard et lui avait apporté une reconnaissance mondiale. Le film avait ensuite été adapté en comédie musicale à Broadway. Le spectacle avait remporté huit Tony Awards en 2012, dont celui de la meilleure comédie musicale. Glen Hansard et Markéta Irglová avaient également poursuivi leur collaboration au sein du duo The Swell Season.

Une carrière solo saluée jusqu’aux États-Unis

Après The Frames et The Swell Season, Glen Hansard avait développé une carrière solo. Il avait publié plusieurs albums, dont Rhythm and Repose, Didn’t He Ramble, Between Two Shores et All That Was East Is West of Me Now. Sorti en 2015, Didn’t He Ramble avait été nommé aux Grammy Awards dans la catégorie du meilleur album folk. Le chanteur avait également collaboré ou partagé la scène avec de nombreux artistes internationaux, parmi lesquels Eddie Vedder, Bruce Springsteen et Bono.

Bruce Springsteen et Bono rendent hommage au musicien

L’annonce de sa mort a provoqué une vague d’hommages. Bruce Springsteen s’est dit « bouleversé » par la disparition d’un grand musicien, d’un ami et d’un homme généreux. Bono a également salué une voix exceptionnelle et une personnalité profondément attachée aux autres. Le Premier ministre irlandais Micheál Martin a rendu hommage à un musicien et acteur talentueux ayant profondément marqué la vie culturelle de son pays.

Un engagement constant auprès des sans-abri

Au-delà de sa carrière, Glen Hansard était connu pour son engagement contre la pauvreté et le sans-abrisme. Pendant des années, il avait organisé chaque 24 décembre un concert caritatif dans les rues de Dublin, réunissant musiciens célèbres et passants afin de récolter des fonds. Ces représentations avaient permis de collecter plus de deux millions d’euros pour venir en aide aux personnes sans domicile. Cette fidélité aux concerts de rue rappelait le début de son propre parcours, bien avant l’Oscar et les tournées mondiales. La mort de Glen Hansard prive l’Irlande d’un artiste profondément lié à Dublin, à sa musique populaire et à ses rues. À 56 ans, le chanteur travaillait encore sur de nouveaux projets et venait de retrouver Markéta Irglová pour relancer The Swell Season.