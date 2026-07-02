L’autopsie de Daveigh Chase révèle que l’actrice est morte du sida

Daveigh Chase, ancienne enfant star américaine connue pour avoir incarné Samara dans The Ring et prêté sa voix à Lilo dans Lilo & Stitch, est morte le 16 juin dernier à Los Angeles. Elle avait 35 ans. Le rapport médico-légal du comté de Los Angeles indique que son décès est lié au syndrome d’immunodéficience acquise, le sida, avec une consommation chronique de plusieurs substances mentionnée parmi les autres conditions significatives. La mort a été classée comme naturelle.

Des infections graves évoquées avant le rapport final

Dans les premiers jours suivant sa mort, l’entourage de l’actrice avait évoqué des complications liées à une méningite bactérienne et à une infection du sang. Ces éléments avaient été rapportés après son hospitalisation à Los Angeles. Le rapport médical rendu public a ensuite précisé la cause principale du décès, tout en replaçant ces complications dans un contexte de santé très dégradé.

Une carrière commencée très tôt

Née Daveigh Elizabeth Chase-Schwallier, l’actrice avait débuté très jeune. Elle avait auditionné pour le rôle de Lilo à l’âge de 8 ans, avant de devenir l’une des voix les plus reconnaissables du film d’animation Disney Lilo & Stitch. Elle avait aussi marqué le cinéma d’horreur en jouant Samara Morgan, la mystérieuse petite fille aux longs cheveux noirs dans The Ring, rôle qui lui avait valu un MTV Movie Award de la meilleure méchante.

De Disney à l’horreur

Au-delà de Lilo & Stitch et The Ring, Daveigh Chase avait participé à plusieurs œuvres devenues cultes ou très identifiées des années 2000. Elle était apparue dans Donnie Darko, avait travaillé sur la version anglophone de Le Voyage de Chihiro et avait joué dans la série Oliver Beene. Son parcours avait ensuite ralenti, jusqu’à un retrait progressif des plateaux et de la vie publique.

Addictions, précarité et isolement

La fin de vie de Daveigh Chase a été marquée par une grande vulnérabilité. Son père a indiqué qu’elle avait connu des problèmes de drogue depuis l’adolescence et qu’elle était éloignée de ses parents. Elle vivait en situation de précarité à Los Angeles au moment de son hospitalisation. Le rapport médico-légal mentionne une consommation chronique de plusieurs substances comme condition significative associée à son décès.

Le sida, stade avancé de l’infection par le VIH

Le sida correspond au stade le plus avancé de l’infection par le VIH, lorsque le système immunitaire est gravement affaibli et devient plus vulnérable à des infections opportunistes. Le mode de transmission du VIH concernant Daveigh Chase n’a pas été rendu public, et aucun élément médical diffusé ne permet d’établir un lien précis entre sa maladie, sa vie personnelle et ses addictions.