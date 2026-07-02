Narcotrafic : Emmanuel Macron réunit son gouvernement pour la cinquième fois en huit mois

Le chef de l’État préside ce jeudi une nouvelle réunion interministérielle consacrée à la lutte contre les trafics de drogue, avec un accent particulier sur les Outre-mer.

Emmanuel Macron réunit ce jeudi plusieurs ministres à l’Élysée pour une cinquième réunion consacrée à la lutte contre le narcotrafic en huit mois. Ce rendez-vous intervient après la mort de Mehdi Kessaci, qui avait marqué l’accélération de la mobilisation gouvernementale sur ce dossier. Quatre ministres au moins participeront à cette rencontre de l’après-midi, selon les informations de l’Élysée confirmant les révélations de RTL.

Les Outre-mer au cœur de la stratégie

Les territoires d’outre-mer occuperont une place centrale dans les discussions. Ces zones constituent des points stratégiques majeurs sur les routes internationales de la drogue, ce qui justifie l’attention renforcée du gouvernement. Le renforcement des dispositifs de contrôle aux frontières maritimes figure parmi les priorités évoquées pour cette session de travail.

Cette nouvelle réunion s’inscrit dans la continuité d’un point d’étape sur l’ensemble des actions engagées contre les réseaux de trafiquants. Les moyens alloués aux douanes et la surveillance des ports font partie des axes de travail identifiés pour renforcer l’efficacité du dispositif. Le gouvernement entend démontrer sa détermination face à un phénomène qui ne cesse de prendre de l’ampleur sur le territoire national.