Cyberattaques contre des hôpitaux : trois jeunes mis en examen à Paris

Trois jeunes suspects ont été mis en examen à Paris dans une affaire de cyberattaques visant plusieurs établissements de santé en France, a indiqué le parquet. Les faits portent sur des intrusions informatiques suivies de divulgations de données sensibles, qui ont touché différentes structures hospitalières ces derniers mois.

Parmi les personnes poursuivies figurent deux mineurs âgés de 16 ans ainsi qu’un jeune majeur de 20 ans. Tous sont soupçonnés d’avoir participé à des opérations ciblant des systèmes informatiques hospitaliers, dans un contexte de recrudescence des attaques contre le secteur de la santé.

Des poursuites pour atteintes à des systèmes informatiques

Les trois mis en cause ont été placés sous contrôle judiciaire après leur mise en examen pour atteintes à des systèmes de traitement automatisé de données. Deux autres personnes interpellées dans le cadre de cette opération judiciaire n’ont, à ce stade, pas fait l’objet de poursuites similaires.

L’enquête, confiée aux autorités spécialisées, se poursuit afin de déterminer l’ampleur exacte des faits et d’éventuelles ramifications. Les cyberattaques contre les hôpitaux, particulièrement sensibles en raison des données visées, font l’objet d’une vigilance accrue des autorités.