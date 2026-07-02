Forte affluence chez Lidl après le lancement d’une vaste opération sur les appareils de rafraîchissement

L’opération commerciale lancée par Lidl pour écouler 200.000 climatiseurs et ventilateurs a provoqué de fortes tensions jeudi matin dans plusieurs magasins français. À l’approche d’un nouvel épisode de fortes chaleurs et alors que ces équipements sont difficiles à trouver, de nombreux clients se sont présentés avant l’ouverture des enseignes, entraînant d’importantes files d’attente et des scènes de cohue.

À Nanterre, dans les Hauts-de-Seine, la situation a rapidement dégénéré. Des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux montrent une foule compacte poussant les portes du magasin dès l’ouverture, certaines ayant même cédé sous la pression. Selon un journaliste présent sur place, une centaine de personnes attendaient depuis plusieurs heures pour seulement une dizaine de climatiseurs disponibles.

Des tensions dans plusieurs magasins

Des scènes similaires ont été observées ailleurs en France. Certains clients affirment être arrivés en pleine nuit, parfois dès 1 heure du matin, équipés de chaises de camping pour patienter jusqu’à l’ouverture. D’autres témoignages évoquent de longues files d’attente formées avant l’aube devant plusieurs points de vente.

Les réseaux sociaux ont également relayé des images de bousculades et de disputes autour des derniers ventilateurs disponibles. Cette ruée illustre la forte demande en équipements de rafraîchissement à l’approche d’un nouveau pic de chaleur, dans un contexte où les stocks restent limités dans de nombreux commerces.