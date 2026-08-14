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Sécheresse du Rhin : 14 % des stations-service en difficulté dans le Grand Est

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Sécheresse du Rhin : 14 % des stations-service en difficulté dans le Grand Est
Sécheresse du Rhin : 14 % des stations-service en difficulté dans le Grand Est

La baisse historique du niveau du Rhin perturbe l’approvisionnement en carburant dans l’est de la France. Vendredi matin, 14 % des stations-service du Grand Est étaient en rupture d’au moins un carburant, contre seulement 3 % à l’échelle nationale. L’essence sans plomb est davantage touchée que le gazole, certaines stations ne proposant plus ni SP95 ni SP98.

La situation est particulièrement tendue en Alsace, dans les Vosges et le Territoire de Belfort. Dans le Haut-Rhin et le Territoire de Belfort, entre 25 % et 50 % des stations rencontreraient des difficultés d’approvisionnement. Autour de Strasbourg, les ruptures se multiplient depuis environ une semaine, même si certains automobilistes peuvent encore se reporter d’un type d’essence vers un autre.

Les navires contraints de réduire leurs chargements

Le carburant consommé dans l’est de la France transite habituellement par le Rhin depuis les ports maritimes et les raffineries du nord de l’Europe. À Kaub, dans l’ouest de l’Allemagne, la hauteur d’eau du chenal navigable est tombée à 130 centimètres, un niveau inédit. Les bateaux transportant des hydrocarbures ne peuvent plus charger que 350 tonnes, contre plus de 1 500 tonnes en temps normal.

Des difficultés comparables avaient déjà été observées en 2018 et en 2023, mais avec une ampleur moins importante. Le déficit de précipitations a commencé dès le début du mois de juillet, alors que les basses eaux surviennent habituellement à partir de septembre. Les pluies attendues dans les prochains jours pourraient faire remonter temporairement le Rhin d’une vingtaine de centimètres, sans garantir un rétablissement durable de l’approvisionnement.

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