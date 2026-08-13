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Le gaspacho, la soupe froide devenue incontournable pendant l’été

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Le gaspacho, la soupe froide devenue incontournable pendant l’été
Le gaspacho, la soupe froide devenue incontournable pendant l’été

Originaire d’Andalousie, dans le sud de l’Espagne, le gaspacho est devenu l’un des plats emblématiques de la cuisine méditerranéenne. Servi froid, il est traditionnellement préparé avec des tomates, du concombre, du poivron, de l’ail, de l’huile d’olive, du vinaigre et du pain. Sa texture peut être parfaitement lisse ou légèrement épaisse selon les recettes et les habitudes régionales.

Particulièrement apprécié pendant les fortes chaleurs, le gaspacho permet de consommer facilement plusieurs légumes crus. Une portion apporte de l’eau, des fibres, des vitamines et des antioxydants, notamment du lycopène issu de la tomate. Son apport calorique reste généralement modéré, même s’il varie selon la quantité d’huile d’olive et de pain utilisée pendant la préparation.

Une recette simple qui séduit aussi les industriels

Le succès du gaspacho dépasse désormais largement les frontières espagnoles. En France, il s’est installé dans les rayons frais des supermarchés aux côtés des soupes traditionnelles et des jus de légumes. Les marques proposent aujourd’hui de nombreuses variantes à base de tomates anciennes, de pastèque, de betterave, de courgette ou de poivron jaune. Les produits industriels peuvent toutefois contenir davantage de sel, d’huile ou d’additifs qu’une recette préparée à la maison.

Pour réaliser un gaspacho maison, il suffit de mixer des tomates mûres avec du concombre, du poivron, une petite quantité d’ail, de l’huile d’olive et du vinaigre, puis de laisser refroidir la préparation plusieurs heures. Le plat peut être accompagné de dés de légumes, de croûtons, d’herbes fraîches ou d’un œuf dur. Économique, rapide et rafraîchissant, le gaspacho constitue ainsi une solution adaptée aux repas estivaux.

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