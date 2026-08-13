«Elle m’a livrée aux hommes»: Flavie Flament accuse sa mère et révèle avoir coupé les ponts avec elle

Flavie Flament évoque sa rupture définitive avec sa mère, entamée en 2011, soulignant le manque de protection reçu durant son enfance. Dans un entretien, elle accuse sa mère de l'avoir « livrée aux hommes » et explique avoir écrit une lettre pour rompre les liens qu'elle jugeait toxiques.

Flavie Flament livre des confidences particulièrement dures sur sa relation avec sa mère. Dans un long entretien accordé au média La Déferlante, l’animatrice revient sur son enfance et explique pourquoi elle a décidé de rompre tout contact avec celle qui l’a élevée. Une rupture qui remonte à 2011 et qu’elle relie directement au sentiment de ne pas avoir été protégée lorsqu’elle était jeune.« Elle aurait pu m’éduquer autrement, mais elle ne m’a pas protégée. Elle m’a livrée aux hommes, malheureusement », affirme Flavie Flament.

« Elle ne m’a pas protégée »

Dans cet entretien, Flavie Flament s’interroge longuement sur l’éducation reçue de sa mère, qui l’a eue très jeune. « Je m’interroge sur l’éducation que j’ai reçue de la part de ma mère. Elle m’a eue à 20 ans, en 1974. Donc elle a connu Mai-68. Elle était sur le pas d’une porte qui menait à la liberté, et elle ne l’a pas franchie », raconte-t-elle. L’animatrice poursuit avec des mots beaucoup plus durs : « Elle aurait pu m’éduquer autrement, mais elle ne m’a pas protégée. Elle m’a livrée aux hommes, malheureusement. » Une accusation particulièrement lourde au regard du parcours de Flavie Flament. L’animatrice a publiquement raconté avoir subi des violences sexuelles lorsqu’elle était adolescente et a notamment accusé le photographe David Hamilton de l’avoir violée à l’âge de 13 ans. Celui-ci avait contesté ces accusations avant sa mort en 2016.

Flavie Flament ne voit plus sa mère depuis 2011

À la question de savoir si elle entretient encore des relations avec sa mère, la réponse de Flavie Flament est catégorique : « Non. Je ne la vois plus depuis que j’ai écrit mon premier livre en 2011, Les Chardons. » Cela fait donc 15 ans que les deux femmes ont coupé les ponts. Flavie Flament explique avoir longtemps essayé de comprendre le comportement de sa mère avant de se résoudre à rompre définitivement cette relation. « Je pense que ça ne dérange pas ma mère que je ne sois plus dans sa vie. Quelque part, je l’ai libérée de quelque chose, parce que ça la torturait de ne plus me contrôler. Longtemps, j’ai espéré, j’ai cherché à comprendre, je lui ai trouvé des excuses… », confie-t-elle. L’animatrice explique finalement avoir estimé qu’elle devait « couper cette branche pourrie sur laquelle je ne pouvais pas me reposer ».

Une lettre pour rompre définitivement avec sa mère

La rupture ne s’est pas faite au cours d’une confrontation entre les deux femmes. Flavie Flament révèle avoir choisi d’écrire une lettre à sa mère. Une décision qu’elle reconnaît avoir eu du mal à accepter elle-même, tant l’idée de rompre avec un parent lui paraissait transgressive. « Ça ne se fait pas de rompre avec sa mère, ce n’est pas moral », raconte-t-elle. Elle se souvient précisément du moment où elle a posté cette lettre : « Quand j’ai vu l’enveloppe disparaître dans la fente de la boîte aux lettres jaune, ma vie a commencé. »

Une relation mère-fille définitivement brisée

Ces déclarations montrent à quel point la rupture familiale est profonde. Flavie Flament ne décrit pas un simple éloignement progressif : elle raconte avoir pris elle-même la décision de mettre définitivement fin à la relation avec sa mère après des années passées, selon elle, à chercher des explications et à lui trouver des excuses. 15 ans après cette lettre, l’animatrice maintient cette distance. Et lorsqu’elle revient aujourd’hui sur son enfance, son principal reproche reste le même : ne pas avoir été protégée par sa mère au moment où elle estime en avoir eu le plus besoin. « Elle aurait pu m’éduquer autrement », affirme Flavie Flament, avant cette phrase particulièrement forte : « Elle m’a livrée aux hommes, malheureusement. »