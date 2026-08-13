Guadeloupe : le niveau rouge de pollution aux particules fines de nouveau déclenché

Le niveau d'alerte rouge pour la pollution aux particules fines PM10 est réactivé en Guadeloupe, en raison de brumes de sable et d'activités humaines. Un risque accru de santé est signalé, incitant les populations sensibles à limiter leur exposition. Les autorités recommandent le report de travaux et d'événements sportifs jusqu'à amélioration de la qualité de l'air.

Le niveau d’alerte rouge pour pollution de l’air aux particules fines PM10 est de nouveau activé en Guadeloupe ce jeudi 13 août. Il s’agit du deuxième déclenchement depuis le début de la semaine, après un premier épisode lundi.

La préfecture explique cette dégradation par la persistance des brumes de sable, auxquelles s’ajoutent des particules produites par les activités humaines. La combustion des énergies fossiles, les transports et les activités industrielles participent également à l’augmentation de leur concentration dans l’air.

Un risque élevé de dépassement du seuil

Les services de l’État signalent un risque important de dépassement du seuil d’alerte au cours des prochaines vingt-quatre heures. Les particules PM10, dont le diamètre est inférieur à dix micromètres, peuvent pénétrer dans les voies respiratoires et aggraver certaines maladies pulmonaires ou cardiovasculaires.

Les enfants, les femmes enceintes, les personnes âgées ainsi que les habitants souffrant d’asthme, de troubles respiratoires ou de pathologies cardiaques sont invités à limiter leur exposition. En cas de gêne respiratoire ou cardiaque inhabituelle, il est recommandé de consulter un professionnel de santé.

Travaux et compétitions sportives à reporter

La préfecture demande aux collectivités de reporter les travaux d’entretien et de nettoyage des espaces verts susceptibles de remettre des poussières en suspension. Dans le secteur agricole, la suspension temporaire des épandages de produits phytosanitaires est également recommandée.

Les habitants sont invités à limiter l’utilisation des véhicules diesel non équipés de filtres à particules. Les activités physiques intenses et les compétitions sportives doivent être réduites ou reportées jusqu’à l’amélioration de la qualité de l’air. L’évolution de l’épisode peut être suivie auprès de l’observatoire régional Gwadair.