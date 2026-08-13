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Trois hommes grièvement blessés dans une fusillade à Besançon

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Trois hommes grièvement blessés dans une fusillade à Besançon
Trois hommes grièvement blessés dans une fusillade à Besançon

Trois hommes ont été grièvement blessés par balles mercredi soir à Besançon. Les faits se sont déroulés devant une épicerie du quartier populaire de Planoise. Selon les premiers éléments de l’enquête, un véhicule transportant plusieurs individus s’est approché du lieu où se trouvaient les victimes. Les occupants ont ouvert le feu avant de prendre la fuite. Les blessés ont été pris en charge par les secours.

Les auteurs toujours recherchés

Les auteurs de cette fusillade restent activement recherchés. Aucun suspect n’a été interpellé à ce stade de l’investigation. La gendarmerie a retrouvé un véhicule incendié à proximité de la ville, qui pourrait correspondre à celui utilisé par les tireurs. Les enquêteurs tentent d’établir les circonstances exactes de cette attaque et les motivations qui l’ont déclenchée.

Cette fusillade en pleine rue illustre la recrudescence des violences par arme à feu dans certains quartiers français. Le mode opératoire, avec l’arrivée d’un commando et une fuite planifiée, laisse penser à un règlement de comptes. Les forces de l’ordre poursuivent leurs investigations pour identifier et localiser les auteurs de cette agression.

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