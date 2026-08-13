Entrevue Drames et accidents

Le vice-amiral Olivier Lebas, ancien commandant du Charles de Gaulle, meurt en montagne

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Le vice-amiral Olivier Lebas, ancien commandant du Charles de Gaulle, meurt en montagne
Le vice-amiral Olivier Lebas, ancien commandant du Charles de Gaulle, meurt en montagne

Le vice-amiral d’escadre Olivier Lebas est décédé mercredi matin dans une chute en montagne dans les Pyrénées. Âgé de 62 ans, cet ancien pilote de chasse de l’aéronautique navale avait marqué la marine nationale par son commandement du porte-avions Charles de Gaulle. L’accident s’est produit dans des circonstances qui n’ont pas été précisées.

Une carrière entre mer et ciel

Olivier Lebas avait occupé le poste stratégique de préfet maritime de l’Atlantique entre 2020 et 2023, fonction qu’il a quittée pour rejoindre le groupe Airbus. Sa carrière militaire lui avait valu plusieurs distinctions, dont le grade de Commandeur de la Légion d’Honneur, la Croix de Guerre des Théâtres d’Opérations Extérieures avec palme et la Croix de la Valeur Militaire avec palme et étoile d’argent.

Après avoir obtenu son diplôme d’ingénieur de l’Institut Catholique des Arts et Métiers, il avait intégré la marine nationale en septembre 1987. Sa reconversion dans l’industrie aéronautique en 2023 marquait une nouvelle étape professionnelle, loin des responsabilités opérationnelles qui avaient rythmé ses décennies de service.

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