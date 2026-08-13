Canicule : la vague de chaleur actuelle devient plus longue que celle de 2003

La vague de chaleur actuelle en France, débutée le 28 juillet, devient la plus longue depuis 2003, atteignant 17 jours. Avec des températures proches de 40 °C, des pics de chaleur sont attendus dans différentes régions. La tendance témoigne d'une intensification des vagues de chaleur, liée au réchauffement climatique.

La vague de chaleur qui frappe actuellement la France dépasse désormais, par sa durée, celle de l’été 2003. Commencé le 28 juillet, l’épisode atteint ce jeudi son 17e jour consécutif, contre 16 jours pour la canicule de 2003, selon Météo-France.

Cette vague devient ainsi la troisième plus longue jamais enregistrée dans le pays. Elle reste devancée par celles de juillet 2006, qui avait duré 21 jours, et de juillet 1983, étendue sur 23 jours. En matière d’intensité, le record de l’année reste toutefois détenu par l’épisode de la fin juin 2026.

Des températures proches de 40 °C

La vague de chaleur actuelle a déjà connu deux pics, le premier le 29 juillet et le second mercredi 12 août. Un nouvel épisode particulièrement intense est attendu jeudi dans la moitié ouest, puis vendredi dans la moitié est, avec des températures proches de 40 °C dans de nombreuses régions.

Une baisse progressive des températures devrait commencer vendredi sur les côtes de la Manche. Elle se poursuivra samedi avant de gagner progressivement l’ensemble du territoire dimanche. L’épisode ne sera cependant considéré comme terminé qu’après une diminution suffisamment durable des températures moyennes nationales.

Il s’agit de la 54e vague de chaleur recensée en France depuis 1947. La moitié de ces épisodes se sont produits après 2010, une évolution directement liée au réchauffement climatique provoqué par les activités humaines. L’été 2026 se distingue déjà par trois vagues de chaleur en moins de deux mois, après un premier épisode exceptionnellement précoce observé dès la fin du mois de mai.