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Canicule, grêle et rafales à 100 km/h : 26 départements sous vigilance orange

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Canicule, grêle et rafales à 100 km/h : 26 départements sous vigilance orange
Canicule, grêle et rafales à 100 km/h : 26 départements sous vigilance orange

La France fait face à un double épisode météorologique ce vendredi 31 juillet. Météo-France a placé dix départements du Centre et de l’Est en vigilance orange aux orages à partir de 14 heures, tandis que 21 départements restent concernés par une alerte orange à la canicule.

L’alerte aux orages concerne l’Ain, l’Allier, l’Ardèche, le Doubs, le Jura, la Loire, la Haute-Loire, le Puy-de-Dôme, le Rhône et la Saône-et-Loire. Les phénomènes les plus violents sont attendus durant l’après-midi et la soirée. Ces orages pourront s’accompagner d’une importante activité électrique, de précipitations intenses et de chutes de grêle parfois moyennes à grosses. Des rafales de vent avoisinant les 100 km/h sont également possibles dans les territoires placés en vigilance orange.

Jusqu’à 40 °C attendus dans le Var

Parallèlement, la chaleur persiste dans le quart sud-est du pays. Les températures maximales devraient atteindre entre 34 et 38 °C, avec des pointes pouvant approcher 40 °C dans le Var. Après une nouvelle nuit particulièrement chaude, le refroidissement restera donc limité dans les zones les plus touchées. La vigilance orange à la canicule concerne l’Ain, les Alpes-de-Haute-Provence, les Hautes-Alpes, les Alpes-Maritimes, l’Ardèche, les deux départements corses, le Doubs, la Drôme, l’Isère, le Jura, la Loire, la Haute-Loire, le Puy-de-Dôme, le Rhône, la Saône-et-Loire, les deux Savoie, le Var, le Vaucluse et le Territoire de Belfort. Les températures devraient perdre deux à trois degrés dans les autres régions, mais l’épisode caniculaire doit se prolonger dans le Sud-Est au cours des prochains jours. Dans les départements également exposés aux orages, cette transition pourrait être brutale sans apporter immédiatement une baisse durable des températures. La carte de vigilance restant susceptible d’évoluer, Météo-France recommande de suivre régulièrement ses prochains bulletins.

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