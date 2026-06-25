Canicule : la France au bord de tous les records avec jusqu’à 42°C attendus à Paris

La canicule atteint son paroxysme ce jeudi 25 juin avec des températures inédites sur une grande partie du territoire. Après plusieurs jours de chaleur extrême, la France s’apprête à vivre l’une des journées les plus chaudes jamais enregistrées pour un mois de juin. Les autorités restent en alerte face à une situation exceptionnelle qui touche désormais quasiment toutes les régions.

La nuit de mercredi à jeudi s’annonce particulièrement éprouvante. Les températures ne descendront pas sous les 20°C sur la quasi-totalité du pays, avec des minimales atteignant 28°C à Paris, Nantes et La Rochelle, 27°C à Bordeaux, 25°C à Lyon et Toulouse. Selon les prévisionnistes, il pourrait s’agir de la nuit la plus chaude observée en France depuis le début des relevés modernes. Dans les grandes villes, l’absence totale de rafraîchissement nocturne accroît fortement les risques sanitaires, notamment pour les personnes âgées et fragiles.

L’après-midi, la chaleur deviendra torride. La barre des 40°C sera atteinte ou approchée dans de nombreuses villes comme Rouen, Tours, Nantes, Troyes ou Colmar. À Paris, le thermomètre pourrait grimper jusqu’à 42°C, soit à quelques dixièmes seulement du record absolu de 42,6°C enregistré en juillet 2019. Le ressenti pourrait même atteindre localement 47°C dans la capitale sous l’effet combiné de la chaleur et de l’humidité.

Cette situation s’accompagne d’un risque très élevé d’incendies sur les trois quarts du territoire. La combinaison d’une végétation desséchée, d’un air extrêmement sec et de températures caniculaires crée des conditions particulièrement favorables aux départs de feu. Les autorités appellent à la plus grande vigilance dans les espaces naturels et agricoles.

En fin de journée, une légère dégradation orageuse pourrait apparaître sur l’ouest du pays. Des orages localement forts sont attendus entre la Bretagne, la Basse-Normandie et la Nouvelle-Aquitaine, avec un risque de pluies intenses, de grêle et de fortes rafales de vent. D’autres cellules orageuses pourraient également se développer sur les reliefs alpins, sans toutefois mettre fin à cette vague de chaleur historique.