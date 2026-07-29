Quatrième canicule de l’été : la chaleur revient dès ce mercredi

Un nouvel épisode caniculaire s'installe en France dès mercredi, marquant la quatrième canicule de l'été après une courte accalmie. Bien que moins intense que les précédents, il coïncide avec un incendie majeur dans le Sud-Ouest, soulignant les dangers associés aux fortes chaleurs persistantes.

La chaleur s’installe à nouveau sur l’Hexagone dès mercredi. Un quatrième épisode caniculaire frappe le territoire après dix jours de températures quasi-normales pour la saison. Les Français n’auront profité que d’une courte accalmie depuis le début de cet été marqué par trois vagues de chaleur en moins de deux mois.

Ce nouvel épisode devrait toutefois se montrer moins violent que les précédents. Les températures resteront élevées mais la durée et l’intensité semblent moindres. Le pays avait subi trois canicules rapprochées qui avaient fortement sollicité les dispositifs de prévention et d’alerte.

Un épisode moins violent

Le Sud-Ouest fait face à un incendie massif. Les flammes menacent la région alors que les conditions climatiques favorisent la propagation du feu. Cette situation vient rappeler les risques liés aux fortes chaleurs qui se multiplient cet été sur le territoire.