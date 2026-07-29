États-Unis : un adolescent condamné à la prison à vie après une fusillade dans un lycée

Un adolescent a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité pour avoir tué quatre personnes lors d'une fusillade en 2024 au lycée Apalachee, en Géorgie. Son père, reconnu coupable d'avoir facilité l'accès à l'arme, accentue le débat sur la sécurité scolaire et les armes à feu pour les mineurs.

Un adolescent américain a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle pour avoir tué quatre personnes lors de la fusillade survenue en septembre 2024 au lycée Apalachee High School, dans l’État de Géorgie. Âgé de 16 ans au moment de son procès, il avait plaidé coupable des 55 chefs d’accusation retenus contre lui, dont quatre meurtres.

L’attaque avait coûté la vie à deux enseignants et deux élèves, tout en faisant plusieurs blessés. Après plusieurs jours d’audience marqués par les témoignages des familles des victimes, des survivants et d’experts, le tribunal a prononcé la peine maximale prévue dans cette affaire.

Une affaire qui relance le débat sur les armes à feu

Cette condamnation intervient alors que les fusillades en milieu scolaire continuent de susciter de vives inquiétudes aux États-Unis. Dans cette même affaire, le père de l’adolescent a également été reconnu coupable par la justice, les magistrats estimant qu’il avait facilité l’accès de son fils à l’arme utilisée lors de l’attaque malgré plusieurs signaux d’alerte.

Le dossier est devenu l’un des plus emblématiques de ces dernières années et relance les débats sur la prévention des violences dans les établissements scolaires, l’accès des mineurs aux armes à feu et la responsabilité des familles lorsque des drames de cette ampleur surviennent.