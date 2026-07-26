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Les Américains possèdent 42% de tous les bitcoins en circulation

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Les Américains possèdent 42% de tous les bitcoins en circulation
Les Américains possèdent 42% de tous les bitcoins en circulation

Les États-Unis concentrent une part considérable du marché du bitcoin. Une étude récente révèle que les Américains détiennent environ 42% de l’ensemble des bitcoins actuellement en circulation. Cette concentration remet en question l’un des principes fondateurs de la cryptomonnaie, imaginée à l’origine comme un système monétaire décentralisé, échappant au contrôle des États et des institutions financières traditionnelles.

Une concentration qui interroge

Cette domination américaine contraste avec la vision initiale du créateur du bitcoin, qui souhaitait créer une monnaie véritablement mondiale et distribuée. La concentration entre les mains d’investisseurs d’un seul pays soulève des interrogations sur la nature même de cette cryptomonnaie. Les promesses de décentralisation semblent s’éloigner face à cette réalité du marché.

La répartition géographique des détenteurs de bitcoins influence directement la dynamique du marché. Cette concentration américaine confère un poids considérable aux décisions économiques et réglementaires prises à Washington. Les fluctuations du marché dépendent désormais largement des choix des investisseurs américains, qu’il s’agisse de particuliers fortunés ou d’institutions financières ayant massivement investi dans les actifs numériques.

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