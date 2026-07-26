Le commerce de proximité poursuit son déclin en France

Le déclin des commerces de proximité en France s'aggrave, avec un taux de vacance des baux commerciaux atteignant 10,64% en 2024. Malgré des initiatives publiques, les résultats demeurent insuffisants. Les grands événements, tels que les Jeux olympiques et le Tour de France, échouent à attirer les clients, accentuant la désertion des centres-villes.

Les centres-villes français continuent de se vider de leurs commerces. La vacance commerciale progresse dans les grandes métropoles comme dans leurs périphéries, sans que les initiatives des pouvoirs publics ne parviennent à freiner ce phénomène. Les tentatives d’infléchir le mouvement restent jusqu’ici sans résultat probant. En 2024, le taux de vacance des baux commerciaux atteignait déjà 10,64% à l’échelle nationale, un point de plus qu’en 2023. Les galeries commerciales figurent parmi les espaces les plus touchés par ces départs d’enseignes.

Les grands événements ne sauvent plus les commerces

Les grands événements ne constituent plus la bouée de sauvetage espérée par les commerçants. Les Jeux olympiques de Paris en 2024 avaient déjà illustré ce constat amer : dans les quartiers éloignés des sites de compétition et des zones festives, les deux semaines de l’événement n’avaient pas généré l’affluence attendue. Beaucoup d’établissements étaient restés désespérément vides. Ce dimanche, le peloton du Tour de France ne traversera ni les Yvelines ni les Hauts-de-Seine, une décision qui prive à nouveau les habitants et commerçants d’un passage potentiellement attractif.

Cette modification d’itinéraire vise à libérer des effectifs de policiers et gendarmes pour d’autres missions sécuritaires. Les riverains et professionnels des deux départements franciliens concernés expriment leur déception face à cette annulation de dernière minute. Le commerce de proximité continue de subir une pression multiforme, entre mutation des habitudes de consommation et arbitrages logistiques qui le relèguent au second plan.