Tour de France : Evenepoel écrase le chrono, Pogacar reste en jaune, Lipowitz abandonne après une chute

Remco Evenepoel a survolé le contre-la-montre individuel de la 16e étape du Tour de France, ce mardi 21 juillet, entre Évian-les-Bains et Thonon-les-Bains. Le Belge s’est imposé en 32mn19s sur les 26,1 km du parcours, avec 28s d’avance sur Tadej Pogacar. Mattias Skjelmose a pris la troisième place à 1mn04s, devant Paul Seixas et Isaac Del Toro. La journée a également été marquée par la violente chute et l’abandon de Florian Lipowitz, cinquième du classement général au départ.

Evenepoel intouchable sur les rives du lac Léman

Deux jours après sa victoire au plateau de Solaison, Remco Evenepoel a récidivé dans sa spécialité. Le triple champion du monde du contre-la-montre a pris les commandes dès les premiers kilomètres et n’a jamais été menacé sur un parcours partagé entre montée, descente technique et portion finale plus roulante.

Parti deux minutes avant Tadej Pogacar, le coureur de Red Bull-Bora-Hansgrohe creuse rapidement l’écart. Il maintient son avance dans la côte de Larringes, négocie sans faute la descente vers Thonon-les-Bains puis termine son effort à très haute vitesse. Son chrono de 32mn19s lui offre une deuxième victoire consécutive sur ce Tour et son quatrième succès d’étape sur la Grande Boucle.

Tadej Pogacar résiste pourtant jusqu’au bout. Le Slovène limite son retard à 28s malgré une frayeur dans un virage situé à environ 6 km de l’arrivée. Il conserve une marge considérable au classement général, mais voit Evenepoel revenir de 5mn à 4mn32s.

Pogacar frôle la chute mais préserve son maillot jaune

Le virage le plus dangereux du parcours a failli provoquer un deuxième abandon parmi les favoris. Tadej Pogacar arrive très vite dans cette courbe à droite, élargit sa trajectoire et parvient à maintenir son vélo sur la chaussée. Quelques minutes auparavant, Florian Lipowitz n’a pas connu la même réussite.

Le maillot jaune termine finalement deuxième de l’étape en 32mn47s. Sa performance lui permet d’augmenter son avance sur Isaac Del Toro, troisième du général, et de rester solidement installé en tête avant les trois dernières journées alpestres.

Au classement général, Pogacar totalise désormais 56h14mn18s. Evenepoel occupe la deuxième place à 4mn32s, devant Del Toro à 6mn51s et Paul Seixas à 7mn11s. Juan Ayuso remonte au cinquième rang à 9mn22s après l’abandon de Lipowitz.

Paul Seixas quatrième et toujours en course pour le podium

Paul Seixas a confirmé sa régularité en prenant la quatrième place de l’étape. Le Français boucle le contre-la-montre en 33mn35s, à 1mn16s d’Evenepoel et seulement 12s derrière Mattias Skjelmose.

Le coureur de Decathlon CMA CGM reprend cinq secondes à Isaac Del Toro, cinquième du chrono. Le Mexicain conserve néanmoins la troisième place du classement général et le maillot blanc de meilleur jeune. Vingt secondes séparent désormais les deux hommes avant le retour de la haute montagne.

Seixas possède également une avance de 2mn11s sur Juan Ayuso, désormais cinquième. Mattias Skjelmose suit à 10mn14s du maillot jaune, tandis que Lenny Martinez reste septième à 12mn50s.

La violente chute qui élimine Florian Lipowitz

Florian Lipowitz a lourdement chuté dans la partie finale du parcours. L’Allemand arrive rapidement dans un virage à droite, perd l’adhérence de son vélo et percute brutalement le sol près de la bordure. Il reste allongé plusieurs minutes avant d’être pris en charge.

Lipowitz ne remonte pas sur son vélo et abandonne le Tour de France. Au moment de sa chute, il détenait le deuxième meilleur temps au troisième pointage intermédiaire et occupait la cinquième place du classement général. Red Bull-Bora-Hansgrohe n’avait pas encore communiqué de diagnostic médical précis dans les minutes suivant son évacuation en ambulance.

Cet abandon arrive deux jours après celui de Jonas Vingegaard, victime d’une fracture de la clavicule pendant la 15e étape. Deux membres du podium du Tour de France 2025 ont ainsi quitté l’épreuve en l’espace de trois jours.

Skjelmose troisième, Ayuso perd beaucoup de temps

Mattias Skjelmose a réalisé l’une des meilleures performances de la journée. Le Danois termine troisième en 33mn23s et reprend 1mn18s à son coéquipier Juan Ayuso. Il reste cependant sixième du classement général, à 52s de l’Espagnol.

Ayuso ne prend que la 15e place du chrono, à 2mn22s d’Evenepoel. Tom Pidcock se classe 12e à 2mn07s et conserve la huitième place du général, huit secondes derrière Lenny Martinez.

Chez les Français, Bruno Armirail termine huitième de l’étape à 1mn55s. Lenny Martinez se classe 20e à 2mn50s, tandis que Jordan Jegat, 36e du chrono, demeure neuvième du classement général à 22mn50s.

Le classement général bouleversé derrière Pogacar

Après 16 étapes et 2 497,6 km parcourus, Tadej Pogacar reste en tête devant Remco Evenepoel à 4mn32s. Isaac Del Toro est troisième à 6mn51s, Paul Seixas quatrième à 7mn11s et Juan Ayuso cinquième à 9mn22s.

Mattias Skjelmose occupe la sixième place à 10mn14s. Lenny Martinez est septième à 12mn50s, devant Tom Pidcock à 12mn58s. Jordan Jegat pointe au neuvième rang à 22mn50s et Yannis Voisard complète le top 10 à 24mn18s.

Une étape de transition avant le retour des Alpes

La 17e étape conduira mercredi les coureurs de Chambéry à Voiron sur 174,7 km. Le parcours devrait offrir une possibilité aux sprinteurs et aux échappés avant trois étapes décisives : l’arrivée à Orcières-Merlette jeudi, puis deux arrivées consécutives à l’Alpe d’Huez vendredi et samedi.