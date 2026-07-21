L’Espagne championne du monde : 1 million de personnes ont envahi Madrid pour célébrer la Roja

Madrid s’est couverte de rouge et de jaune lundi pour accueillir les nouveaux champions du monde. Au lendemain de sa victoire contre l’Argentine en finale du Mondial 2026, la sélection espagnole a paradé pendant plusieurs heures dans la capitale devant une foule évaluée à 1 million de personnes sur l’ensemble du parcours. Des supporters ont occupé les trotirs, les places, les balcons et les principaux axes du centre-ville pour apercevoir les joueurs et la Coupe du monde. La Roja a décroché la deuxième étoile de son histoire en battant l’Argentine 1-0, dimanche 19 juillet, à East Rutherford, dans le New Jersey. Ferran Torres a inscrit l’unique but de la rencontre en prolongation, à la 106e minute. Seize ans après le sacre de Johannesburg en 2010, l’Espagne est donc redevenue championne du monde.

La Coupe du monde brandie dès la sortie de l’avion

L’avion transportant les 26 joueurs, le staff technique et les dirigeants de la Fédération espagnole a atterri dans l’après-midi à l’aéroport Adolfo-Suárez Madrid-Barajas. Luis de la Fuente, le capitaine Rodri Hernández et le président de la Fédération, Rafael Louzán, sont apparus avec le trophée au sommet de la passerelle. Les joueurs portaient des tenues spécialement conçues pour ce retour, avec l’inscription « Somos Campeones ». Après plusieurs semaines passées aux États-Unis pour disputer le tournoi, l’équipe a retrouvé l’Espagne sous les acclamations des supporters présents aux abords de l’aéroport.

Une réception avec la famille royale

La délégation espagnole s’est ensuite rendue au palais de la Zarzuela. Le roi Felipe VI et la reine Letizia ont accueilli les joueurs aux côtés de la princesse Leonor et de l’infante Sofía. La famille royale a posé avec l’ensemble du groupe et la Coupe du monde. Les internationaux ont également présenté leurs médailles avant une nouvelle photo officielle. La réception a marqué la première étape institutionnelle de cette journée de célébration. Les champions du monde ont ensuite rejoint le palais de la Moncloa, où ils ont été reçus par le président du gouvernement Pedro Sánchez. Celui-ci a félicité les joueurs et le staff pour leur jeu, leurs efforts et leur victoire pendant la compétition.

Une marée humaine dans les rues de Madrid

Après les réceptions officielles, les joueurs ont pris place dans un bus découvert décoré de photographies de l’équipe et du slogan « Stars shine together ». Rodri et ses coéquipiers se sont relayés pour soulever le trophée devant les supporters, tout en dansant, en chantant et en filmant la foule avec leurs téléphones. Le cortège est parti du secteur de Moncloa avant d’emprunter la rue Princesa, Alberto Aguilera, Carranza, Sagasta, Génova, Goya et Serrano. Il a ensuite traversé la place de l’Indépendance et la Puerta de Alcalá, avant de rejoindre la rue Alfonso XII puis Cibeles. Tout au long du trajet, les avenues étaient saturées de drapeaux espagnols, de maillots de la sélection et de répliques de la Coupe du monde. Certains supporters avaient attendu plusieurs heures sous une température atteignant 35°C. L’affluence a été évaluée à environ 1,8 million de personnes dans les rues de la capitale. Près de 120 000 spectateurs étaient réunis autour de la place de Cibeles pour le spectacle final.

Les joueurs accueillis un par un à Cibeles

La fête s’est poursuivie sur une grande scène installée près du palais de Cibeles. Les 26 champions du monde ont été présentés individuellement, chacun entrant sur une chanson choisie à l’avance. Álex Baena, qui fêtait ses 25 ans, est apparu avec le trophée. Ferran Torres, buteur décisif de la finale, a été accueilli sur Tiburón. Rodri a reçu un passage d’honneur formé par ses partenaires avant de rejoindre le centre de la scène avec la Coupe. Luis de la Fuente a, lui, été soulevé et lancé dans les airs par ses joueurs. Borja Iglesias s’est installé derrière les platines pendant une partie de la soirée, tandis que ses coéquipiers dansaient autour de lui. Ibai Llanos a également participé à la présentation des joueurs et du staff.

Aitana, Ana Mena et Lola Índigo sur scène

Plusieurs artistes espagnols ont participé au spectacle organisé à Cibeles. Aitana, Ana Mena, Lola Índigo, Arde Bogotá et Viva Suecia ont notamment chanté devant les joueurs et les supporters. Ana Mena et Lola Índigo ont interprété ensemble Pa ti toa, avant qu’Aitana ne rejoigne à son tour la scène. La soirée a alterné concerts, images du parcours de la Roja pendant le Mondial, chants des supporters et prises de parole des champions.

« Notre succès est aussi le vôtre »

Luis de la Fuente a remercié les supporters pour leur soutien pendant toute la compétition. Le sélectionneur a décrit la fierté ressentie par son groupe après avoir représenté l’Espagne et ramené la Coupe du monde à Madrid. Rodri a également pris la parole devant la foule. Le capitaine a rappelé que plusieurs membres de cette génération avaient grandi en regardant Iker Casillas, Andrés Iniesta et les champions du monde de 2010. Il a rendu hommage à ses coéquipiers et particulièrement à Ferran Torres, auteur du but qui a offert le titre à l’Espagne. La célébration s’est achevée avec l’ensemble des joueurs et du staff réunis autour du trophée. La Coupe a été soulevée une dernière fois devant la foule de Cibeles, dans un déluge de confettis, de musique et de drapeaux.Avec ce deuxième titre masuclin et le sacre de son équipe féminine en 2023, l’Espagne est devenue le premier pays à détenir simultanément les Coupes du monde masculine et féminine.