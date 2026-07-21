La star des Bleus Michael Olise accusé d’abandonner sa fille de 20 mois : ses proches démentent tout refus de pension alimentaire

Michael Olise se retrouve au cœur d’un conflit familial et financier rendu public par son ancienne compagne, Fatima Zaunbrecher. Cette Allemande de 34 ans affirme que l’international français est le père de sa fille de 20 mois, qu’il n’aurait jamais rencontrée. Elle assure également n’avoir reçu aucun versement pour contribuer aux besoins de l’enfant.

L’entourage du joueur du Bayern Munich conteste fermement cette présentation. Ses proches affirment que Michael Olise n’a jamais refusé de verser une pension alimentaire, qu’une aide financière supérieure au montant maximal du barème allemand a été proposée dès la naissance et que la mère aurait réclamé jusqu’à 60 000€ par mois devant la justice française.

Une relation commencée en 2022

Fatima Zaunbrecher explique avoir rencontré Michael Olise en 2022, alors que le footballeur évoluait encore à Crystal Palace, en Angleterre. Les deux auraient d’abord échangé sur Instagram avant d’entamer une relation à distance entre Düsseldorf et Londres. « On s’est tout de suite bien entendus. À partir de là, je me rendais régulièrement à Londres », raconte-t-elle. Leur relation aurait duré près de deux ans. Deux semaines après leur séparation, la jeune femme aurait découvert qu’elle était enceinte. Un test de paternité aurait ensuite été effectué à Munich. D’après le récit publié, son résultat aurait confirmé que Michael Olise était bien le père de l’enfant. Le joueur aurait alors reconnu sa paternité.

La mère affirme qu’il n’a jamais rencontré l’enfant

Fatima Zaunbrecher assure que Michael Olise n’a jamais rencontré personnellement leur fille, aujourd’hui âgée de 20 mois. Elle affirme que les échanges avec le joueur passent exclusivement par ses avocats et qu’il n’aurait pas répondu aux photographies envoyées après la naissance.« Ça me déchire de voir à quel point quelqu’un peut être insensible envers son propre enfant. Il ne me parle pas non plus et se contente d’envoyer ses avocats », déclare-t-elle.

Elle affirme également avoir reçu un courrier dans lequel les conseils du joueur considéraient qu’une rencontre entre leur client et l’enfant ne serait pas opportune. Selon elle, une avocate lui aurait aussi conseillé d’acheter des vêtements d’occasion afin de mieux gérer ses dépenses. Ces affirmations n’ont pas été publiquement confirmées par Michael Olise lui-même.

Une première proposition de 836,50€, puis de 2 000€

La mère de l’enfant affirme qu’une pension alimentaire mensuelle de 836,50€ lui aurait initialement été proposée. Ce montant aurait ensuite été relevé à 2 000€. Elle assure pourtant n’avoir reçu aucun versement depuis la naissance et affirme que le conflit dure depuis près de deux ans. Elle dit avoir communiqué ses coordonnées bancaires aux avocats du joueur par l’intermédiaire de son ancien conseil, en demandant que les 2 000€ soient versés provisoirement dans l’attente d’une décision sur le montant définitif.

Les proches d’Olise démentent tout refus de paiement

L’entourage de Michael Olise livre une version très différente. Ses proches affirment que le joueur a proposé dès le début de soutenir financièrement son ancienne compagne et leur fille. Ils assurent qu’il reste disposé à parvenir à un accord amiable. Selon eux, le footballeur n’a jamais refusé de payer une pension alimentaire. Il aurait même proposé, dès la naissance de l’enfant, un montant supérieur à la tranche la plus élevée du barème allemand utilisé pour calculer les pensions.

Les proches du joueur affirment également que Fatima Zaunbrecher n’aurait pas répondu à cette offre et qu’elle n’aurait pas transmis ses coordonnées bancaires malgré plusieurs demandes. Une version formellement contestée par la jeune femme, qui soutient que les informations nécessaires avaient bien été envoyées par son avocat.

Une pension de 60 000€ réclamée en France

L’entourage de Michael Olise affirme surtout que la mère de l’enfant a tenté d’obtenir une pension alimentaire de 60 000€ par mois devant la justice française. La demande n’aurait pas abouti. Fatima Zaunbrecher ne nie pas l’existence de cette démarche. Elle explique que le montant avait été déterminé par son ancien avocat en fonction des revenus supposés du joueur du Bayern Munich. Ses nouveaux conseils souhaitent désormais obtenir la communication précise de ses revenus et de son patrimoine afin de fixer les besoins de l’enfant et le montant d’une éventuelle pension.

Deux versions totalement opposées

Fatima Zaunbrecher affirme donc que Michael Olise ne voit pas sa fille et qu’aucune pension ne lui a été versée. Les proches du joueur répondent qu’il n’a jamais refusé de contribuer financièrement, qu’une proposition supérieure au barème allemand a été faite et que l’absence de paiement résulte du désaccord persistant sur le montant et les modalités.

Michael Olise ne s’est pas personnellement exprimé sur cette affaire. Aucune décision judiciaire définitive n’a encore fixé publiquement le montant de la pension alimentaire ou les conditions dans lesquelles le joueur pourrait rencontrer l’enfant. À ce stade, les accusations de la mère et la réponse de l’entourage du footballeur restent donc deux récits contradictoires dans un contentieux toujours en cours.