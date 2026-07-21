Mort tragique de Kaylee Hottle : l’actrice de «Godzilla vs. Kong» tuée à 18 ans dans un accident de voiture

Kaylee Hottle, connue dans le monde entier pour son rôle de Jia dans Godzilla vs. Kong et Godzilla x Kong : Le Nouvel Empire, est morte à seulement 18 ans. La jeune actrice américaine a succombé à ses blessures après un accident de voiture survenu dans la nuit du lundi 20 au mardi 21 juillet, dans le Maryland, aux États-Unis. Son décès a été confirmé par son père, son établissement scolaire et les autorités locales.

La voiture quitte la route et percute un ouvrage en béton

L’accident s’est produit vers 2h52 sur Windsor Road, à Ijamsville, dans le comté de Frederick. Kaylee Hottle se trouvait à bord d’une Honda Accord de 1995 conduite par un jeune homme de 19 ans. Une troisième personne voyageait également dans le véhicule. D’après les premiers éléments de l’enquête, la voiture a quitté le côté droit de cette route à deux voies avant de percuter un ponceau, un ouvrage permettant à l’eau de passer sous la chaussée. Les enquêteurs estiment qu’une vitesse excessive pourrait avoir contribué à la sortie de route.

Kaylee Hottle transportée dans un centre de traumatologie

Gravement blessée, l’actrice a été transportée vers un centre spécialisé, où son décès a ensuite été prononcé. Elle est la seule occupante de la voiture à avoir perdu la vie. Le conducteur a été hospitalisé avec des blessures qui ne mettaient pas ses jours en danger. Le second passager a refusé une prise en charge médicale sur place. L’accident reste sous investigation et aucune arrestation ni poursuite n’avait été annoncée dans les premières heures suivant le drame.

Son père annonce la terrible nouvelle en langue des signes

Joshua Hottle, le père de la jeune actrice, a annoncé sa mort dans une vidéo diffusée sur Facebook. Lui-même sourd, il s’est exprimé en langue des signes américaine alors qu’il s’apprêtait à quitter le Texas pour rejoindre le Maryland. « Je prends un vol que je n’aurais jamais voulu prendre », a-t-il écrit en accompagnement de cette vidéo. Il a ensuite publié des images plus anciennes de sa fille interprétant une chanson en langue des signes, avec ce message : « Elle chantait cette chanson magnifiquement. Elle va terriblement nous manquer. »

Le visage de Jia dans deux immenses succès du MonsterVerse

Kaylee Hottle s’était fait connaître en 2021 grâce à Godzilla vs. Kong, réalisé par Adam Wingard. Elle y incarnait Jia, une jeune orpheline sourde vivant sur l’île du Crâne et placée sous la protection de la scientifique Ilene Andrews, interprétée par Rebecca Hall.

Jia développe une relation exceptionnelle avec Kong, avec lequel elle communique en langue des signes. Le personnage révèle une facette plus sensible du gigantesque primate et occupe une place essentielle dans la relation entre les humains et les Titans.

Kaylee Hottle avait repris ce rôle en 2024 dans Godzilla x Kong : Le Nouvel Empire. Son personnage, désormais installé avec Ilene Andrews, accompagne une nouvelle fois Kong dans son voyage vers la Terre creuse. Sa prestation lui avait valu une nomination aux Saturn Awards dans la catégorie du meilleur jeune interprète.

Une actrice sourde issue d’une famille entièrement sourde

Originaire de Géorgie et installée au Texas, Kaylee Hottle était sourde de naissance. Sa famille compte plusieurs générations de personnes sourdes du côté paternel et ses deux parents sont également sourds. La langue des signes américaine était sa langue maternelle. Avant le cinéma, elle avait tourné dans plusieurs publicités et vidéos destinées notamment aux personnes sourdes ou malentendantes. Elle avait aussi participé à un épisode de la série Magnum P.I.. Son travail dans les films du MonsterVerse avait permis à une très jeune actrice sourde de tenir un rôle important dans deux productions hollywoodiennes à très gros budget. Pour faciliter les échanges pendant le tournage de Godzilla vs. Kong, Rebecca Hall et Alexander Skarsgård avaient appris des éléments de langue des signes afin de communiquer directement avec elle. Kaylee Hottle avait régulièrement défendu une représentation plus importante des personnes sourdes devant et derrière les caméras. « Nous pouvons faire beaucoup de choses. Nous ne pouvons simplement pas entendre. Nous avons besoin de davantage d’actrices sourdes et de techniciens sourds dans cette industrie », avait-elle expliqué.

Son école pleure une élève de terminale

Kaylee Hottle était encore scolarisée à la Texas School for the Deaf, à Austin, où elle s’apprêtait à effectuer sa dernière année d’études secondaires. L’établissement a annoncé sa disparition avec une « profonde tristesse » et a demandé que l’intimité de sa famille soit respectée. « Nos pensées accompagnent la famille de Kaylee, ses amis, ses camarades de classe et toutes les personnes qui la connaissaient et l’aimaient pendant cette période extrêmement difficile », a écrit l’école, évoquant une perte immense pour toute sa communauté.