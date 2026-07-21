Biarritz : deux animateurs d’un centre de loisirs en garde à vue pour des soupçons de viol et d’agressions sexuelles

Deux animateurs d’un centre de loisirs municipal de Biarritz ont été placés en garde à vue mardi dans le cadre d’une enquête pour des soupçons de viol et d’agressions sexuelles sur mineurs. Les deux hommes, âgés de 21 et 36 ans, sont également susceptibles d’être poursuivis pour corruption de mineurs, une qualification actuellement étudiée par le parquet de Bayonne.

L’enquête, ouverte le 10 juillet et confiée au commissariat de Biarritz, a été déclenchée après les révélations d’un enfant à ses parents. D’autres témoignages ont ensuite conduit les enquêteurs à élargir leurs investigations. Treize enfants âgés de 3 et 4 ans ont été identifiés et doivent être entendus dans des unités d’accueil pédiatriques spécialisées afin de déterminer précisément les faits.

Les deux agents suspendus par la mairie

Les deux animateurs, employés depuis deux ans au sein du centre de loisirs, l’un en tant que saisonnier et l’autre comme titulaire, ne présentent aucun antécédent judiciaire selon le parquet. Ils ont été suspendus de leurs fonctions par la municipalité le 17 juillet, dès que celle-ci a été informée des faits.

Les investigations se poursuivent afin de recueillir les auditions des enfants et de leurs familles. Le parquet de Bayonne devra ensuite déterminer les suites judiciaires à donner à cette affaire, au regard des éléments réunis au cours de l’enquête.