Un mort et au moins 16 blessés après qu’un véhicule a foncé dans la foule lors de la Pride de Berlin

Un véhicule a foncé dans la foule lors de la Pride de Berlin, tuant une personne et blessant au moins 16 autres, dont plusieurs gravement. Les secours sont rapidement intervenus et une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances de l'incident, actuellement qualifié de tragédie. Les festivités ont été annulées.

Une personne a été tuée et au moins 16 autres ont été blessées, dont plusieurs grièvement, après qu’un véhicule a percuté la foule samedi soir lors des célébrations de la Christopher Street Day (CSD), la principale Pride de Berlin. Le drame s’est produit dans le secteur du Tiergarten, à proximité de la Porte de Brandebourg, où des centaines de milliers de personnes étaient réunies.

Selon les premiers éléments communiqués par la police berlinoise, un véhicule blanc a brusquement quitté sa trajectoire avant de foncer sur les participants. Il a terminé sa course contre un arbre. Les secours ont immédiatement déployé un important dispositif tandis que les festivités étaient interrompues et que les participants étaient invités à quitter les lieux.

Le dernier bilan fait état d’un mort et d’au moins 16 blessés, plusieurs se trouvant dans un état critique. Les équipes médicales ont pris en charge les victimes directement sur place avant leur transfert vers différents hôpitaux de la capitale allemande.

Les circonstances exactes restent à établir. Les autorités allemandes ont ouvert une enquête de grande ampleur afin de déterminer s’il s’agit d’un acte volontaire, d’un accident ou d’une attaque préméditée. À ce stade, aucun mobile n’a été confirmé officiellement et la police n’a pas qualifié les faits d’attentat. Selon plusieurs médias, le conducteur aurait pris la fuite après les faits, faisant l’objet d’une importante chasse à l’homme.

Le maire-gouverneur de Berlin, Kai Wegner, a dénoncé « une attaque contre notre société libre et ouverte » et a adressé ses condoléances aux victimes et à leurs proches, tout en saluant l’intervention rapide des forces de secours.

Cette tragédie intervient alors que la Christopher Street Day de Berlin est l’un des plus grands rassemblements LGBTQ+ d’Europe, réunissant chaque année plusieurs centaines de milliers de personnes. L’événement a été annulé dans la soirée en raison de l’intervention des secours et de la sécurisation de la zone.