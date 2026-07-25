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La Grèce candidate à l’Unesco pour classer le mont Olympe au patrimoine mondial

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La Grèce candidate à l’Unesco pour classer le mont Olympe au patrimoine mondial
La Grèce candidate à l’Unesco pour classer le mont Olympe au patrimoine mondial

Athènes multiplie les démarches auprès de l’Unesco pour obtenir l’inscription du mont Olympe sur la liste du patrimoine mondial de l’humanité. Le dossier est porté depuis des décennies par des élus locaux convaincus que le site mérite cette reconnaissance internationale.

À 2 918 mètres d’altitude, le mont Olympe domine la Grèce du nord et continue d’exercer une fascination intacte sur ceux qui l’approchent. Evangelos Geroliolios se souvient encore de sa première ascension, il y a plus de quarante ans. Arrivé au sommet, sur le pic rocheux que la mythologie antique désigne comme le trône de Zeus, il a éprouvé ce qu’il décrit comme une stupeur pure. « Je n’ai jamais oublié ce moment unique, ce sentiment unique là-haut sur le trône de Zeus », confie-t-il.

Geroliolios est aujourd’hui maire de Dion-Olympe et consacre une large part de son mandat à la gestion du territoire qui entoure la montagne sacrée. C’est lui, parmi d’autres responsables locaux et nationaux, qui pousse activement le dossier de candidature à l’Unesco. Les autorités grecques militent depuis plusieurs décennies pour que le site obtienne le label de patrimoine mondial, une désignation qui conférerait à l’Olympe une protection et une visibilité accrues à l’échelle internationale.

La montagne cumule plusieurs atouts pour une telle candidature : elle est à la fois le point culminant du pays, un parc national protégé depuis 1938 et le berceau symbolique de la religion et de la mythologie grecques antiques. Le dossier grec insiste sur cette double dimension naturelle et culturelle, rare combinaison susceptible de convaincre le comité du patrimoine mondial.

Les partisans du classement soulignent l’urgence d’agir, invoquant les pressions croissantes liées au tourisme de masse et aux effets du changement climatique sur les écosystèmes d’altitude. « Il n’y a pas de temps à perdre », résume l’argumentaire porté par les officiels grecs, qui espèrent voir la candidature aboutir dans les prochaines années.

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