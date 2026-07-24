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Friedrich Merz remanie son gouvernement après la démission de Jens Spahn

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Friedrich Merz remanie son gouvernement après la démission de Jens Spahn
Friedrich Merz remanie son gouvernement après la démission de Jens Spahn

Friedrich Merz a remanié son gouvernement ce jeudi en Allemagne. Cette décision intervient après la démission de Jens Spahn, membre du cabinet fortement critiqué pour avoir eu un enfant par gestation pour autrui. Le départ du ministre a contraint le chancelier à revoir la composition de son équipe dirigeante.

Une polémique qui fragilise l’exécutif

La polémique autour de Jens Spahn a pris une ampleur considérable ces derniers jours. Le recours à la GPA, pratique interdite en Allemagne, a suscité de vives réactions dans l’opinion publique et au sein même de la majorité. Face à la pression croissante, le ministre a finalement choisi de quitter ses fonctions.

Le remaniement opéré par Friedrich Merz vise à stabiliser l’exécutif allemand dans un contexte politique délicat. Le chancelier doit désormais composer une nouvelle équipe capable de restaurer la confiance et de poursuivre l’action gouvernementale sans être entravée par des controverses personnelles.

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