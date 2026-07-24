«Ils m’ont jeté comme une merde» : Laurent Cabrol règle ses comptes avec Europe 1

Cinq ans après son départ d'Europe 1, Laurent Cabrol exprime son ressentiment face à son éviction. Bien qu'il ait été ému lors de ses adieux à l'antenne, il dénonce aujourd'hui l'absence de reconnaissance de la direction, notamment l'absence de remerciements et d'indemnités, révélant ainsi une rupture bien plus brutale que perçue.

Près de 5 ans après son départ d’Europe 1, Laurent Cabrol n’a toujours pas digéré la manière dont la station l’a écarté. L’ancien présentateur météo, aujourd’hui âgé de 78 ans, assure au Parisien avoir été congédié sans véritable hommage, sans remerciement de la direction et sans indemnité supplémentaire.

« Ils m’ont jeté comme une merde. Sans un adieu, sans un remerciement, sans un verre. Sans un euro de plus que mon solde de tout compte », dénonce-t-il, revenant avec une grande amertume sur la fin de ses 45 années passées au sein de la radio.

Une fidélité de 45 ans balayée en quelques instants

Laurent Cabrol avait rejoint Europe 1 en 1976. Durant près d’un demi-siècle, il y avait occupé de nombreux postes, du reportage à la présentation de journaux et d’émissions, avant de devenir l’une des voix emblématiques de la météo de la station. Pendant des décennies, il s’était levé au milieu de la nuit pour rejoindre les studios et assurer ses rendez-vous matinaux. Son ton chaleureux, son attachement au monde rural et sa manière volontairement accessible de présenter les prévisions avaient contribué à en faire l’une des personnalités historiques d’Europe 1.

À l’été 2021, la direction avait décidé de ne pas reconduire son contrat de présentateur météo. Une autre chronique lui avait été proposée, mais Laurent Cabrol l’avait refusée, considérant qu’elle ne correspondait pas à son métier et à la place qu’il occupait depuis tant d’années.

Des adieux très émouvants à l’antenne

Le 20 août 2021, Laurent Cabrol avait néanmoins pu prendre une dernière fois la parole devant les auditeurs. Très ému, il avait alors évoqué une séparation décidée « à l’amiable » et déclaré qu’Europe 1 était la radio qui l’avait vu naître, grandir et qu’il avait tant aimée. « En 45 ans sur cette antenne, j’ai tout fait, du reportage, des journaux, des émissions… et bien sûr la météo que je n’ai jamais voulu lâcher », avait-il rappelé avant de conclure : « Je vous laisse, je vous embrasse tous et je vous aime. »

Derrière ces adieux dignes et affectueux adressés au public, l’animateur affirme désormais que la rupture avec sa direction fut beaucoup plus brutale. Il dit n’avoir bénéficié d’aucune cérémonie, d’aucun moment organisé pour célébrer son immense longévité et d’aucun geste financier au-delà des sommes légalement dues.

Une éviction en pleine transformation d’Europe 1

Son départ avait eu lieu lors d’un été particulièrement agité pour Europe 1. La station remaniait profondément sa grille et plusieurs figures historiques ou personnalités importantes de l’antenne avaient également quitté la radio, parmi lesquelles Julie Leclerc, Nicolas Canteloup, Wendy Bouchard, Michaël Darmon ou encore Bertrand Chameroy. Cette période avait aussi été marquée par des tensions internes et par le rapprochement éditorial et audiovisuel entre Europe 1 et CNews. Laurent Cabrol, qui ne correspondait plus aux choix de la nouvelle grille, avait alors appris que son rendez-vous météo ne serait pas reconduit.

TF1 l’avait déjà remercié brutalement

Ce départ d’Europe 1 n’était pas la première éviction douloureuse de la carrière de Laurent Cabrol. En 2008, TF1 lui avait retiré la présentation de Téléshopping, émission qu’il animait depuis 14 ans, alors même que les audiences et les résultats commerciaux étaient satisfaisants. Il avait raconté avoir appris son remplacement au cours d’un repas avec deux dirigeants. Lors de l’enregistrement de sa dernière émission, il avait expliqué que la chaîne lui demandait de partir. Cette phrase avait ensuite été coupée au montage, ne laissant aux téléspectateurs que l’annonce beaucoup plus neutre de son départ.

Une immense carrière à la radio et à la télévision

Laurent Cabrol ne s’est pas limité à la météo d’Europe 1. Le journaliste tarnais a présenté la météo sur Antenne 2, animé Des chiffres et des lettres, Une famille en or, Les Marches de la gloire et dirigé Téléshopping sur TF1. Il a également écrit plusieurs romans et ouvrages consacrés à la nature, au climat et au monde rural. Retiré des médias depuis son départ d’Europe 1, il vit principalement dans sa ferme près de Mazamet, dans le Tarn. Mais le temps n’a manifestement pas effacé l’humiliation ressentie au moment de quitter la station à laquelle il avait consacré 45 années de sa vie. Cinq ans plus tard, Laurent Cabrol ne masque plus sa colère : derrière les adieux bouleversants prononcés devant les auditeurs se cachait, selon lui, une éviction froide et sans reconnaissance.