Condamnée pour injure publique visant les gens du voyage, Barbara Lefebvre quitte Les Grandes Gueules

Barbara Lefebvre quitte Les Grandes Gueules après sept ans d'antenne, suite à une condamnation pour injure publique envers les gens du voyage. Son départ s'inscrit dans un contexte de tensions internes chez RMC, où son retour après une courte mise en retrait avait suscité des réactions vives. Elle fait face à d'autres poursuites judiciaires imminentes.

Barbara Lefebvre ne retrouvera pas la table des Grandes Gueules à la rentrée. La chroniqueuse a annoncé son départ de l’émission de RMC et RMC Story ce jeudi après sept années passées aux côtés d’Alain Marschall, Olivier Truchot et des autres membres de l’équipe. Ses adieux ont été diffusés en direct lors du dernier numéro de la saison.

Olivier Truchot annonce son départ en direct

À la fin de l’émission, Olivier Truchot a confirmé que Barbara Lefebvre participait pour la dernière fois au programme. L’animateur, seul à la présentation pendant les vacances d’Alain Marschall, a tenu à la remercier pour sa fidélité.

« Sept années de GG, ce n’est pas rien quand même ! », lui a-t-il lancé avant de lui céder la parole. Barbara Lefebvre avait rejoint régulièrement l’équipe en 2019 et participait depuis aux débats consacrés à l’actualité politique, sociale et médiatique.

« Je ne pensais pas qu’on était aussi appréciés »

La chroniqueuse a adressé ses premiers mots aux auditeurs rencontrés pendant les déplacements et les émissions délocalisées organisées au cours de ces sept années. « Je ne pensais pas qu’on était aussi appréciés, aussi soutenus par nos auditeurs », a-t-elle confié. Elle a également souligné la place du public dans le succès de l’émission, avant de remercier les personnes venues l’encourager à poursuivre ses prises de position. Barbara Lefebvre a assuré que son départ de RMC ne signifiait pas la fin de ses activités médiatiques.

« J’étais une grande gueule avant les GG, je vais rester une grande gueule après », a-t-elle prévenu, ajoutant que les auditeurs n’avaient pas fini de l’entendre. Elle n’a toutefois donné aucune précision sur ses futurs projets.

Charles Consigny salue son « courage »

Présent autour de la table, Charles Consigny a rendu hommage à sa collègue, malgré les désaccords qui ont parfois opposé les deux chroniqueurs à l’antenne. L’avocat a estimé que son départ constituerait « une perte pour l’émission ». Il a salué son franc-parler, son courage et son intégrité intellectuelle, tout en rappelant qu’il n’avait pas toujours partagé ses opinions. Olivier Truchot lui a ensuite souhaité « bon vent ».

Une condamnation prononcée en avril

Ce départ clôt une saison particulièrement agitée pour Barbara Lefebvre. Le 15 avril 2026, elle a été condamnée par le tribunal correctionnel de Paris à 1 000 euros d’amende pour injure publique en raison de l’origine, après des propos tenus deux ans plus tôt dans Les Grandes Gueules au sujet des gens du voyage. Elle a fait appel de cette décision, qui n’est donc pas définitive. En avril 2024, la chroniqueuse avait notamment affirmé que les gens du voyage « n’ont pas les codes d’une société civilisée ». Elle avait également tenu plusieurs propos généralisant des comportements violents ou illégaux à l’ensemble de cette communauté. Après le jugement, RMC avait annoncé sa mise en retrait de l’antenne. Barbara Lefebvre avait finalement retrouvé Les Grandes Gueules à la mi-mai, après environ trois semaines d’absence. La station avait alors présenté cette période comme une prise de distance temporaire.

Son retour avait provoqué la colère des syndicats

La réapparition de Barbara Lefebvre sur RMC avait été vivement contestée au sein du groupe. Plusieurs représentants syndicaux avaient reproché à la direction d’avoir autorisé son retour quelques semaines seulement après sa condamnation. Le SNJ RMC BFM a également réagi à l’annonce de son départ, en écrivant que la chroniqueuse quittait « enfin » l’antenne plus de trois mois après le jugement. Les organisations internes réclamaient depuis plusieurs mois son éviction définitive, considérant que certaines de ses déclarations portaient atteinte à l’image des rédactions de RMC et de BFMTV.

Une autre audience judiciaire prévue en septembre

Barbara Lefebvre doit par ailleurs comparaître le 23 septembre prochain devant la 17e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris. Elle doit être jugée pour des déclarations prononcées en février 2025 sur i24NEWS au sujet de la population de la bande de Gaza.

La chroniqueuse avait soutenu le projet présenté par Donald Trump et déclaré qu’il fallait « vider la bande de Gaza », afin que ses habitants vivent ailleurs. Plusieurs associations avaient saisi la justice. Barbara Lefebvre reste présumée innocente dans cette affaire tant qu’aucune condamnation définitive n’a été prononcée.

Son départ met fin à sept saisons de débats souvent animés sur RMC. La station n’a pas encore annoncé le nom d’une éventuelle remplaçante ni la composition complète de l’équipe des Grandes Gueules pour la prochaine rentrée.